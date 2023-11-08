https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html

Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями

Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями - РИА Новости, 08.11.2023

Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное мерам по борьбе с онкологическими заболеваниями. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:01

2023-11-08T20:01

2023-11-08T22:18

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фонд развития промышленности

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное мерам по борьбе с онкологическими заболеваниями."Вот я справки посмотрел: у нас действительно распространенность новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году — 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять", — сказал глава государства.При этом важным показателем является снижение смертности, отметил он.Эту информацию подтвердил глава Минздрава Михаил Мурашко, по словам которого смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6 процента за последние четыре года. "Развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21 процент долю <…> выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно. Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6 процента", — сообщил министр.Благодаря увеличению скорости и улучшению качества диагностики в России почти 60 процентов опухолей стали выявлять на первой или второй стадиях, уточнил он.Как подчеркнул Мурашко, развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21 процент долю активно выявленных злокачественных новообразований.Глава ведомства также обратил внимание, что число онкологов в стране, в том числе детских, за последние четыре года выросло более чем на 13 процентов.Кроме того, сейчас в России проводится более 100 клинических исследований отечественных препаратов для лечения рака. Помимо этого, активно развиваются новые области, такие как радиофармацевтика, персонализированные генетические тесты, добавил чиновник.В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в этом году российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов для лечения онкозаболеваний. Это произошло благодаря комплексной господдержке: субсидиям на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и займам Фонда развития промышленности, отметил он.Министр также рассказал о планах открыть по всей стране новые производства аппаратов МРТ, КТ, комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ."Мы реализуем проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования. <...> В том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронной лучевой терапии, а также это аппараты МРТ, КТ, эндоскопическая техника, УЗИ и, что очень важно, расходных материалов к ним", — пояснил Мантуров.Вице-премьер Татьяна Голикова, со своей стороны, сообщила о намерении пересмотреть некоторые элементы программы диспансеризации населения."Мы вместе с Минздравом в рамках новой программы государственных гарантий и бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год думаем о том, как пересмотреть некоторые элементы программы диспансеризации, чтобы на более ранних стадиях выявлять онкологические заболевания", — подчеркнула она.Помимо этого, Голикова заявила, что Минпромторг, Минсельхоз и другие заинтересованные федеральные органы, включая Минздрав, подготовили план по производству лечебного питания и его компонентов для онкобольных. Это направление, как и другие, находится на постоянном контроле, добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20231108/infrastruktura-1908265686.html

https://ria.ru/20231031/serdtse-1906359138.html

https://ria.ru/20230913/lechenie-1896073504.html

https://rsport.ria.ru/20231020/zozh-1904239946.html

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общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, фонд развития промышленности