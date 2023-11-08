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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили в среду 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и 12 снарядов 152 калибра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:56
2023-11-08T14:56
2023-11-08T14:56
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и 12 снарядов 152 калибра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 12.00 по 13.45 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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горловка, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 снарядов по Горловке и Донецку