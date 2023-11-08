https://ria.ru/20231108/natsproekt-1908234397.html

Оренбургская компания "Гидропресс" на 30% увеличила выработку по нацпроекту

Оренбургская компания "Гидропресс" на 30% увеличила выработку по нацпроекту - РИА Новости, 08.11.2023

Оренбургская компания "Гидропресс" на 30% увеличила выработку по нацпроекту

Экономический эффект от реализации национального проекта "Производительность труда" на ОАО "Гидропресс" составил 108 миллионов рублей, выработка увеличена на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:31

2023-11-08T18:31

2023-11-08T18:31

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

экономика

нацпроекты

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экономический эффект от реализации национального проекта "Производительность труда" на ОАО "Гидропресс" составил 108 миллионов рублей, выработка увеличена на 30%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Активная фаза реализации национального проекта продолжалась шесть месяцев. Группа специалистов предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций работала на пилотном потоке "Производство гидроцилиндров гидравлических прессов". В результате на 30% увеличена выработка и в два раза сокращено время производства изделия. "Гидропресс" является одним из крупнейших промышленных предприятий отечественного кузнечно-прессового машиностроения – в этом году завод отмечает 70-летие. Несколько лет назад он оказался на грани банкротства. Сегодня мощности задействованы на 100%, совершенствуются все основные производственные процессы. Благодаря плодотворной работе самого коллектива и сотрудников Регионального центра компетенций произошли большие изменения", - отметил губернатор области Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что в очередной раз национальный проект по повышению производительности труда показал свою высокую эффективность и необходимость для оренбургских предприятий. Теперь на участке используется новый инструмент управления рабочим процессом – информационная канбан-доска с отображением деталей и их очередности по станкам. Внедрена система организации и рационализации рабочего места 5С, выстроены потоки, организована зона временного хранения деталей и заготовок, стандартизированы операции и полностью изменена логистика, говорится в сообщении. После активной фазы реализации нацпроекта "Производительность труда" начинается основной этап внедрения инструментов бережливого производства на предприятии в целом. Он рассчитан на три года.

https://ria.ru/20231026/orenburzhe-1905360714.html

оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер, экономика, нацпроекты