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Страны G7 назвали рост насилия против палестинцев неприемлемым

Страны G7 назвали рост насилия против палестинцев неприемлемым - РИА Новости, 08.11.2023

Страны G7 назвали рост насилия против палестинцев неприемлемым

Главы МИД "Большой семерки" считают неприемлемым и подрывающим безопасность на Западном берегу рост насилия в отношении палестинцев со стороны поселенцев,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:36

2023-11-08T11:36

2023-11-08T11:36

g7

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" считают неприемлемым и подрывающим безопасность на Западном берегу рост насилия в отношении палестинцев со стороны поселенцев, говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 в Токио, которое передало итальянское агентство Ansa. "Рост экстремистского насилия, совершаемого поселенцами против палестинцев, неприемлем, подрывает безопасность на Западном берегу и угрожает перспективам прочного мира", - говорится в итоговом документе.

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2023

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g7, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль