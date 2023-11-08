https://ria.ru/20231108/muzey-1908261953.html

Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане

Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти" в Магаданской области, поручение... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:43

2023-11-08T20:43

2023-11-08T20:43

культура

магаданская область

россия

михаил мишустин

владимир путин

сергей носов

магадан

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти" в Магаданской области, поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа" в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели", - говорится в поручении. Доклад предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Магаданской области Сергей Носов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html

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магаданская область, россия, михаил мишустин, владимир путин, сергей носов, магадан, общество