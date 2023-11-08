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Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане - РИА Новости, 08.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:43 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/muzey-1908261953.html
Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане
Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти" в Магаданской области, поручение... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:43
2023-11-08T20:43
культура
магаданская область
россия
михаил мишустин
владимир путин
сергей носов
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общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти" в Магаданской области, поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа" в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели", - говорится в поручении. Доклад предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Магаданской области Сергей Носов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html
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магаданская область, россия, михаил мишустин, владимир путин, сергей носов, магадан, общество
Культура, Магаданская область, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Носов, Магадан, Общество
Путин поручил обеспечить реализацию проекта "Музей памяти" в Магадане

Путин поручил обеспечить проект "Музей памяти" в Магадане до 2030 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти" в Магаданской области, поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа" в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели", - говорится в поручении.
Доклад предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Магаданской области Сергей Носов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
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КультураМагаданская областьРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинСергей НосовМагаданОбщество
 
 
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