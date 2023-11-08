https://ria.ru/20231108/moskva-1908130931.html

Собянин поручил обратить внимание на благоустройство за пределами центра

Собянин поручил обратить внимание на благоустройство за пределами центра - РИА Новости, 08.11.2023

Собянин поручил обратить внимание на благоустройство за пределами центра

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году и поручил разработать планы на 2024 год, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:19

2023-11-08T13:19

2023-11-08T13:19

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году и поручил разработать планы на 2024 год, сообщается на официальном сайте мэра и правительства российской столицы. Отмечается, что президиум правительства Москвы рассмотрел отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства в 2023 году и задачах на 2024-й. "Подводя итоги обсуждения, Сергей Собянин поручил разработать планы благоустройства на 2024 год и среднесрочную перспективу, обратив особое внимание на благоустройство городских улиц за пределами исторического центра, а также на обновление наиболее популярных городских парков, числе которых Парк Горького, "Сокольники", парки музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении. Добавляется, что количество пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось в четыре раза по сравнению с 2010 годом, а число горожан, занимающихся спортом под открытым небом, — в три раза. Москва стала местом проведения многочисленных фестивалей и спортивных мероприятий. Кроме того, в десятки раз выросло использование велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности, благодаря благоустроенным улицам и соответствующей инфраструктуре. Благоустроенные улицы, набережные и скверы в Москве притягивают миллионы туристов и экскурсантов, что создает дополнительные рабочие места и увеличивает доходы городского бюджета. В результате создание качественной городской среды является проектом с максимально коротким сроком окупаемости. "Сегодня Москва занимает лидирующую позицию по индексу качества городской среды среди всех городов России и является мировым лидером по темпам ее улучшения", - говорится в сообщении. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в 2023 году работы по благоустройству охватили более двух тысяч различных городских объектов. Свыше 90 процентов проектов реализовано в жилых районах в рамках программы "Мой район" - это 1708 дворов и внутриквартальных территорий и 167 объектов образования. Также с 2011 года правительство Москвы благоустроило центральную часть города, большинство вылетных магистралей и многих знаковых объектов в административных округах. Новый облик в этом году получили 18 городских объектов. Подчеркивается, что знаковыми проектами для благоустройства столицы стали: 16 Марьинских прудов-регуляторов, Воробьёвская набережная, аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр, улицы и территории вокруг МГТУ им. Н.Э. Баумана, Южный речной вокзал, Ленинский проспект от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, Цветной бульвар. "В планах на 2024 год — благоустройство Кадашевской набережной, которое станет возможным после окончания строительства нового здания Государственной Третьяковской галереи. Также специалисты благоустроят два соседних переулка — Старомонетный и Пыжевский, в результате будет создано единое пешеходное пространство с улицами Большая Полянка и Ордынка", - говорится в сообщении. Кроме того, качественная городская среда будет создана на набережной Москвы-реки, на участке от МКАД до Строгинского моста, набережной Химкинского водохранилища (вдоль Лодочной улицы), а также на прибрежных территориях Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Запланировано провести укрепление берегов на набережной вблизи стадиона "Спартак". Как отмечается, наиболее крупным проектом 2023 года стало создание нового парка площадью 97,7 гектара в долине рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. На месте полузаброшенной территории было организовано комфортное пространство для прогулок и отдыха на свежем воздухе для более чем 450 тысяч человек, проживающих в прилегающих жилых кварталах. Инфраструктура нового парка включает девять детских и 26 спортивных площадок, в их числе скейт-парк и памп-трек, 45 пикниковых зон, площадки для выгула собак, домики буккроссинга, зоны солярия и многое другое, а на ранее заболоченных территориях создали два водоема. Также еще в планах на 2024 год - благоустройство 68 значимых объектов, парковых и озелененных территорий, включая начало обновления крупных парков культуры и отдыха.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908123424.html

https://realty.ria.ru/20231108/kapremont-1908095846.html

https://ria.ru/20231108/blagoustroystvo-1908092865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы