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Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний - РИА Новости, 08.11.2023
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21:13 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/meditsina-1908267122.html
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний - РИА Новости, 08.11.2023
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний
Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:13
2023-11-08T21:13
общество
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост уважения к российским специалистам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня наше направление в онкологии становится все более популярным и конкурентоспособным в мире", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства. Он отметил, что Россия принимает на своих базах зарубежных специалистов, которые проходят обучение, активно делится опытом на международных площадках. Результатом становится заинтересованность пациентов из других стран и рост уважение к российским специалистам, пояснил Мурашко.
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общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний

Мурашко: лечение онкозаболеваний в РФ становится все более конкурентоспособным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост уважения к российским специалистам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня наше направление в онкологии становится все более популярным и конкурентоспособным в мире", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.
Он отметил, что Россия принимает на своих базах зарубежных специалистов, которые проходят обучение, активно делится опытом на международных площадках. Результатом становится заинтересованность пациентов из других стран и рост уважение к российским специалистам, пояснил Мурашко.
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