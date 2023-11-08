https://ria.ru/20231108/meditsina-1908267122.html

Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний

Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний - РИА Новости, 08.11.2023

Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний

Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:13

2023-11-08T21:13

2023-11-08T21:13

общество

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост уважения к российским специалистам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня наше направление в онкологии становится все более популярным и конкурентоспособным в мире", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства. Он отметил, что Россия принимает на своих базах зарубежных специалистов, которые проходят обучение, активно делится опытом на международных площадках. Результатом становится заинтересованность пациентов из других стран и рост уважение к российским специалистам, пояснил Мурашко.

https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html

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общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко