https://ria.ru/20231108/meditsina-1908267122.html
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний - РИА Новости, 08.11.2023
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний
Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:13
2023-11-08T21:13
2023-11-08T21:13
общество
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост уважения к российским специалистам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня наше направление в онкологии становится все более популярным и конкурентоспособным в мире", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства. Он отметил, что Россия принимает на своих базах зарубежных специалистов, которые проходят обучение, активно делится опытом на международных площадках. Результатом становится заинтересованность пациентов из других стран и рост уважение к российским специалистам, пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о конкурентоспособности России в лечении онкозаболеваний
Мурашко: лечение онкозаболеваний в РФ становится все более конкурентоспособным
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний в России сегодня становится все более конкурентоспособным в мире, отмечается заинтересованность иностранных пациентов и рост уважения к российским специалистам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня наше направление в онкологии становится все более популярным и конкурентоспособным в мире", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.
Он отметил, что Россия принимает на своих базах зарубежных специалистов, которые проходят обучение, активно делится опытом на международных площадках. Результатом становится заинтересованность пациентов из других стран и рост уважение к российским специалистам, пояснил Мурашко.
Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями