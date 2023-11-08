https://ria.ru/20231108/magadan-1908256484.html

Путин поручил продлить работу Особой экономической зоны в Магадане

Путин поручил продлить работу Особой экономической зоны в Магадане - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил продлить работу Особой экономической зоны в Магадане

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 31 декабря 2046 года функционирование Особой экономической зоны на территории Магадана, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:11

2023-11-08T20:11

2023-11-08T20:11

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 31 декабря 2046 года функционирование Особой экономической зоны на территории Магадана, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... продление до 31 декабря 2046 года срока функционирования Особой экономической зоны на территории города Магадана в его административных границах", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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россия, магадан, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, экономика