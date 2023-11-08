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Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса

Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 08.11.2023

Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:10

2023-11-08T11:10

2023-11-08T11:10

украина

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса.

украина

россия

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украина, россия, сергей лавров, видео