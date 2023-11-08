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Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 08.11.2023
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11:10 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908086873.html
Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса
Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:10
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украина
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса.
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LIVE: Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса
LIVE: Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса
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украина, россия, сергей лавров, видео
Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса.
2023-11-08T11:10
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Лавров на заседании по урегулированию украинского кризиса

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса.
 
УкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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