https://ria.ru/20231108/kots-1908089027.html
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах - РИА Новости, 08.11.2023
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах
Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:31
2023-11-08T10:31
2023-11-08T10:31
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье неоднократно поступали угрозы, правоохранители занимаются этим вопросом. "Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на Миротворце, приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны", - написал Коц.Также военкор отметил, что ранее и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы. "Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Телеграм-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией", - рассказал военкор. Коц посоветовал неизвестному, приходившему по его адресу, искать его в другом месте. "Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил военкор. Ранее СК России сообщил, что в Москве задержали человека, пытавшегося оказать психическое воздействие на жену военкора Александра Коца, возбуждено дело о воспрепятствовании работе журналиста.
https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html
https://ria.ru/20231018/vandaly-1903555177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах
Военкор Александр Коц заявил, что неоднократно получал угрозы от неизвестных
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале
, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье неоднократно поступали угрозы, правоохранители занимаются этим вопросом.
"Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на Миротворце, приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны", - написал Коц.
СПЧ обратился к СК с просьбой расследовать угрозы российским журналистам
Также военкор отметил, что ранее и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы.
"Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Телеграм-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией", - рассказал военкор.
Коц посоветовал неизвестному, приходившему по его адресу, искать его в другом месте. "Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил военкор.
Ранее СК
России сообщил, что в Москве
задержали человека, пытавшегося оказать психическое воздействие на жену военкора Александра Коца, возбуждено дело о воспрепятствовании работе журналиста.
В Москве задержали вандалов, испортивших дверь квартиры военкора "Известий"