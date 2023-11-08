https://ria.ru/20231108/kots-1908089027.html

Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах

Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах - РИА Новости, 08.11.2023

Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:31

2023-11-08T10:31

2023-11-08T10:31

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье неоднократно поступали угрозы, правоохранители занимаются этим вопросом. "Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на Миротворце, приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны", - написал Коц.Также военкор отметил, что ранее и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы. "Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Телеграм-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией", - рассказал военкор. Коц посоветовал неизвестному, приходившему по его адресу, искать его в другом месте. "Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил военкор. Ранее СК России сообщил, что в Москве задержали человека, пытавшегося оказать психическое воздействие на жену военкора Александра Коца, возбуждено дело о воспрепятствовании работе журналиста.

https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html

https://ria.ru/20231018/vandaly-1903555177.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)