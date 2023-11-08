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Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах - РИА Новости, 08.11.2023
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10:31 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kots-1908089027.html
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах - РИА Новости, 08.11.2023
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах
Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:31
2023-11-08T10:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье неоднократно поступали угрозы, правоохранители занимаются этим вопросом. "Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на Миротворце, приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны", - написал Коц.Также военкор отметил, что ранее и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы. "Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Телеграм-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией", - рассказал военкор. Коц посоветовал неизвестному, приходившему по его адресу, искать его в другом месте. "Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил военкор. Ранее СК России сообщил, что в Москве задержали человека, пытавшегося оказать психическое воздействие на жену военкора Александра Коца, возбуждено дело о воспрепятствовании работе журналиста.
https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах

Военкор Александр Коц заявил, что неоднократно получал угрозы от неизвестных

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСпециальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц (справа)
Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц (справа) - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц (справа). Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи, также ему и его семье неоднократно поступали угрозы, правоохранители занимаются этим вопросом.
"Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на Миротворце, приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны", - написал Коц.
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Также военкор отметил, что ранее и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы.
"Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Телеграм-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией", - рассказал военкор.
Коц посоветовал неизвестному, приходившему по его адресу, искать его в другом месте. "Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил военкор.
Ранее СК России сообщил, что в Москве задержали человека, пытавшегося оказать психическое воздействие на жену военкора Александра Коца, возбуждено дело о воспрепятствовании работе журналиста.
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