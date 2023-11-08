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Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.11.2023
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш
Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:29
2023-11-08T18:29
2023-11-08T18:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
антониу гутерреш
оон
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ООН, 8 ноя – РИА Новости. Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.Ведущая задала вопрос генсеку о том, обсуждал ли он с Израилем возможность введения миротворческих сил ООН."Этот вопрос могут решать только страны-члены. Это не обсуждалось. И, думаю, преждевременно вести какие-либо дискуссии подобного рода", - сказал Гутерреш.
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, антониу гутерреш, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш
Гутереш: говорить о вводе миротворцев в зону ближневосточного конфликта еще рано