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Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.11.2023
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18:29 08.11.2023 (обновлено: 18:43 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/konflikt-1908234004.html
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.11.2023
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш
Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:29
2023-11-08T18:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
антониу гутерреш
оон
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ООН, 8 ноя – РИА Новости. Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.Ведущая задала вопрос генсеку о том, обсуждал ли он с Израилем возможность введения миротворческих сил ООН."Этот вопрос могут решать только страны-члены. Это не обсуждалось. И, думаю, преждевременно вести какие-либо дискуссии подобного рода", - сказал Гутерреш.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, антониу гутерреш, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН
Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш

Гутереш: говорить о вводе миротворцев в зону ближневосточного конфликта еще рано

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
ООН, 8 ноя – РИА Новости. Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ведущая задала вопрос генсеку о том, обсуждал ли он с Израилем возможность введения миротворческих сил ООН.
"Этот вопрос могут решать только страны-члены. Это не обсуждалось. И, думаю, преждевременно вести какие-либо дискуссии подобного рода", - сказал Гутерреш.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильАнтониу ГутеррешООН
 
 
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