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Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш

Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.11.2023

Говорить о вводе миротворцев в сектор Газа еще рано, заявил Гутерреш

Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:29

2023-11-08T18:29

2023-11-08T18:43

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

антониу гутерреш

оон

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ООН, 8 ноя – РИА Новости. Рассуждать о возможности введения миротворческих сил ООН в сектор Газа преждевременно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.Ведущая задала вопрос генсеку о том, обсуждал ли он с Израилем возможность введения миротворческих сил ООН."Этот вопрос могут решать только страны-члены. Это не обсуждалось. И, думаю, преждевременно вести какие-либо дискуссии подобного рода", - сказал Гутерреш.

израиль

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2023

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, антониу гутерреш, оон