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В КНДР предупредили, к чему приведет отправка агитационных листовок - РИА Новости, 08.11.2023
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05:12 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kndr-1908060479.html
В КНДР предупредили, к чему приведет отправка агитационных листовок
В КНДР предупредили, к чему приведет отправка агитационных листовок - РИА Новости, 08.11.2023
В КНДР предупредили, к чему приведет отправка агитационных листовок
Отправка анти-пхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением "психологической войны", предшествующей военным действиям, и может привести к... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:12
2023-11-08T05:12
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Отправка анти-пхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением "психологической войны", предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе, говорится в статье обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ким Юн Ми. В статье подчеркивается, что отмена в Южной Корее законодательного запрета на отправку в КНДР агитационных материалов является лишь запланированной "уловкой", и если раньше правительство Южной Кореи "прикрывалось своими приспешниками под маской граждан", позволяя им действовать несмотря на закон, то сейчас оно якобы готово открыто поддержать разбрасывание листовок, как будто ведет "военную операцию". По словам обозревателя, "психологическая война", в том числе разбрасывание на территории КНДР агитационных материалов с помощью воздушных шаров, фактически является превентивным наступательным действием в преддверии войны и послужит "стимулятором конца" Республики Корея. "Если в нынешней обстановке, когда взрыв может произойти даже от одной искры, в приграничной с нами зоне пройдет враждебная психологическая атака, которая гнусно порочит независимое существование и развитие нашего государства, то нет никакой гарантии того, что на Корейском полуострове не возникнет такой вооруженный конфликт, как в Европе или на Ближнем Востоке. Вслед за тем ответственность за последствия целиком будут нести США и свора марионеточных предателей (Южной Кореи – ред)", - говорится в статье. Отмечается, что пока существовал запрет на отправку, КНДР терпела действия активистов, но сейчас "разъяренные" происходящим вооруженные силы КНДР считают, что в ответ на засыл листовок стоит не только нанести удары по пунктам их отправки, но и по "цитадели южнокорейских марионеток". Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом 2020 года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение". Парламент Южной Кореи после этого принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. С момента вступления поправок в силу в марте 2021 года распространителям антисеверокорейских материалов грозило до трех лёт тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (примерно 23,7 тысячи долларов). Это, однако не остановило активистов, которые продолжали усилия по отправке листовок. В сентябре этого года конституционный суд Южной Кореи отменил запрет, заявив, что поправки к закону чрезмерно ограничивали свободу выражения мнений".
https://ria.ru/20231106/kiber-1907669043.html
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кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Корейский полуостров
В КНДР предупредили, к чему приведет отправка агитационных листовок

ЦТАК: отправка агитационных листовок в КНДР может привести к военному конфликту

© iStock.com / Omer Serkan BakirВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Вид на Пхеньян. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Отправка анти-пхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением "психологической войны", предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе, говорится в статье обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ким Юн Ми.
В статье подчеркивается, что отмена в Южной Корее законодательного запрета на отправку в КНДР агитационных материалов является лишь запланированной "уловкой", и если раньше правительство Южной Кореи "прикрывалось своими приспешниками под маской граждан", позволяя им действовать несмотря на закон, то сейчас оно якобы готово открыто поддержать разбрасывание листовок, как будто ведет "военную операцию".
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По словам обозревателя, "психологическая война", в том числе разбрасывание на территории КНДР агитационных материалов с помощью воздушных шаров, фактически является превентивным наступательным действием в преддверии войны и послужит "стимулятором конца" Республики Корея.
"Если в нынешней обстановке, когда взрыв может произойти даже от одной искры, в приграничной с нами зоне пройдет враждебная психологическая атака, которая гнусно порочит независимое существование и развитие нашего государства, то нет никакой гарантии того, что на Корейском полуострове не возникнет такой вооруженный конфликт, как в Европе или на Ближнем Востоке. Вслед за тем ответственность за последствия целиком будут нести США и свора марионеточных предателей (Южной Кореи – ред)", - говорится в статье.
Отмечается, что пока существовал запрет на отправку, КНДР терпела действия активистов, но сейчас "разъяренные" происходящим вооруженные силы КНДР считают, что в ответ на засыл листовок стоит не только нанести удары по пунктам их отправки, но и по "цитадели южнокорейских марионеток".
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Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом 2020 года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение".
Парламент Южной Кореи после этого принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. С момента вступления поправок в силу в марте 2021 года распространителям антисеверокорейских материалов грозило до трех лёт тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (примерно 23,7 тысячи долларов). Это, однако не остановило активистов, которые продолжали усилия по отправке листовок.
В сентябре этого года конституционный суд Южной Кореи отменил запрет, заявив, что поправки к закону чрезмерно ограничивали свободу выражения мнений".
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