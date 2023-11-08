https://ria.ru/20231108/izrail-1908266218.html

"Хезболла" заявила, что атаковала израильские пехотные подразделения

"Хезболла" заявила, что атаковала израильские пехотные подразделения - РИА Новости, 08.11.2023

"Хезболла" заявила, что атаковала израильские пехотные подразделения

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло в среду удары по двум израильским пехотным подразделениям. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:09

2023-11-08T21:09

2023-11-08T21:09

в мире

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ливан

наджиб микати

хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло в среду удары по двум израильским пехотным подразделениям. "Бойцы "Хезболлах" в 11.15 ударили соответствующим оружием по израильскому пехотному подразделению в окрестностях базы Шомера", - говорится в заявлении. Также движение сообщило, что около 14.00 в ответ на израильский удар по машине скорой помощи на юге Ливана атаковало подразделение израильской пехоты возле казарм Довив. В заявлении "Хезболлах" отмечается, что были зафиксированы точные попадания. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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в мире, израиль, ливан, наджиб микати, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году