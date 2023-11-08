https://ria.ru/20231108/izrail-1908074056.html

Армия Израиля заявила о разработке плана с ЦРУ по спасению заложников ХАМАС

Армия Израиля заявила о разработке плана с ЦРУ по спасению заложников ХАМАС - РИА Новости, 08.11.2023

Армия Израиля заявила о разработке плана с ЦРУ по спасению заложников ХАМАС

ЦРУ вместе с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен человек, удерживаемых ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:07

2023-11-08T09:07

2023-11-08T09:08

в мире

израиль

уильям бернс

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦРУ вместе с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен человек, удерживаемых ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари. "ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС", - сообщает телеканал. Как заявил Хагари, во вторник в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Во время встречи были представлены материалы разведки, планы операций и другие данные, призванные содействовать освобождению заложников. "На каждого из заложников есть собственный разведывательный файл, который отслеживается", - заявил Хагари. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша