https://ria.ru/20231108/issledovaniya-1908272300.html

Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ

Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ - РИА Новости, 08.11.2023

Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы помочь Еврейской автономной области во внедрении медизделий, созданных с использованием ИИ,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:52

2023-11-08T21:52

2023-11-08T21:52

общество

еврейская автономная область

москва

сергей собянин

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы помочь Еврейской автономной области во внедрении медизделий, созданных с использованием ИИ, для обработки результатов исследований, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы оказать содействие органам исполнительной власти Еврейской автономной области во внедрении в деятельность государственных и муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории этого субъекта Российской Федерации, медицинских изделий, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, в целях обработки результатов диагностических исследований", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2024 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20231108/putin-1908261144.html

еврейская автономная область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, еврейская автономная область, москва, сергей собянин, владимир путин, россия