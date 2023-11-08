https://ria.ru/20231108/issledovaniya-1908272300.html
Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ
Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ - РИА Новости, 08.11.2023
Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ
Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы помочь Еврейской автономной области во внедрении медизделий, созданных с использованием ИИ,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:52
2023-11-08T21:52
2023-11-08T21:52
общество
еврейская автономная область
москва
сергей собянин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы помочь Еврейской автономной области во внедрении медизделий, созданных с использованием ИИ, для обработки результатов исследований, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы оказать содействие органам исполнительной власти Еврейской автономной области во внедрении в деятельность государственных и муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории этого субъекта Российской Федерации, медицинских изделий, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, в целях обработки результатов диагностических исследований", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2024 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20231108/putin-1908261144.html
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общество, еврейская автономная область, москва, сергей собянин, владимир путин, россия
Общество, Еврейская автономная область, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия
Путин призвал помочь ЕАО с медизделиями, созданными с помощью ИИ
Путин призвал помочь Еврейской автономной области с медизделиями, созданными ИИ