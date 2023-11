https://ria.ru/20231108/isk-1908284839.html

РКН отозвал иск о недействительной регистрации журнала "В мире животных"

РКН отозвал иск о недействительной регистрации журнала "В мире животных" - РИА Новости, 08.11.2023

РКН отозвал иск о недействительной регистрации журнала "В мире животных"

Роскомнадзор после просьбы соучредителя журнала "В мире животных World of animals" Александра Аболицы отозвал иск о признании регистрации издания... РИА Новости, 08.11.2023

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор после просьбы соучредителя журнала "В мире животных World of animals" Александра Аболицы отозвал иск о признании регистрации издания недействительной, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова "В мире животных". "В рамках контрольно-надзорной деятельности в январе 2022 года Роскомнадзор выявил, что периодическое печатное издание "В мире животных World of animals", соучредителями которого являются Александр Аболиц и Николай Дроздов, не исполняет требование законодательства об обязательном экземпляре, не направляет обязательный экземпляр печатной продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте 2022 года ведомство направило соучредителям запрос о причинах нарушения и дате последнего выхода в свет журнала. "В связи с отсутствием в установленный срок ответа в августе 2022 года для ознакомления и решения вопроса в досудебном порядке Роскомнадзор направил им копии исковых заявлений о признании регистрации СМИ недействительной. В ноябре того же года, не получив от соучредителей журнала ответов, Роскомнадзор подал иск в Гагаринский районный суд Москвы", - поясняется в сообщении. В ведомстве добавили, что ответ от Александра Аболицы поступил в ведомство лишь в конце ноября, в нем содержалась информация о датах выхода в свет журнала, а также просьба отозвать иск о признании регистрации издания недействительной. "Ведомство удовлетворило просьбу соучредителя журнала и отозвало указанный иск. Обращения от Николая Дроздова, соучредителя журнала "В мире животных World of animals", в Роскомнадзор не поступали", - указали в РКН. Ведомство напомнило, что, согласно законодательству Российской Федерации, редакции средств массовой информации до публикации материалов обязаны устанавливать их достоверность.

2023

Новости

