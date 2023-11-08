https://ria.ru/20231108/infrastruktura-1908265686.html
В новых регионах не было инфраструктуры для лечения рака, заявил Мурашко
В новых регионах не было инфраструктуры для лечения рака, заявил Мурашко - РИА Новости, 08.11.2023
В новых регионах не было инфраструктуры для лечения рака, заявил Мурашко
В новых регионах фактически не было современной инфраструктуры в онкослужбе, заявил глава минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:04
2023-11-08T21:04
2023-11-08T21:06
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В новых регионах фактически не было современной инфраструктуры в онкослужбе, заявил глава минздрава Михаил Мурашко. "Фактически на новых территориях как таковая инфраструктура для лечения онкологических заболеваний она отсутствует. Там было оборудование 1970-х-1980-х годов", - сказал Мурашко во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства России. Президент решил уточнить у министра, делали ли что-то власти Украины на этих территориях. "Извините, а когда там Украина хозяйничала, то ничего не происходило? Они ничего не делали?", - спросил Путин. Мурашко ответил, что "по данному направлению, к сожалению, современной инфраструктуры нет. И программ по раннему выявлению также не было".
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
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россия, украина, михаил мурашко, владимир путин, общество
Россия, Украина, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Общество
В новых регионах не было инфраструктуры для лечения рака, заявил Мурашко
Мурашко: в новых регионах не было современной инфраструктуры для лечения рака