https://ria.ru/20231108/golubev-1908130164.html

Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных

Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных - РИА Новости, 08.11.2023

Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных

Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:15

2023-11-08T13:15

2023-11-08T13:15

безопасность

василий голубев

вооруженные силы рф

telegram

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ. "Друзья, около 12.00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам", - написал губернатор Ростовской области. Голубев призвал не писать в сети подробности о работе ВС РФ, не выкладывать фото и видео на эту тему. "Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи - блокироваться", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231105/general-1907532556.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, василий голубев, вооруженные силы рф, telegram, ростовская область