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Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных
Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных - РИА Новости, 08.11.2023
Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных
Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:15
2023-11-08T13:15
2023-11-08T13:15
безопасность
василий голубев
вооруженные силы рф
telegram
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ. "Друзья, около 12.00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам", - написал губернатор Ростовской области. Голубев призвал не писать в сети подробности о работе ВС РФ, не выкладывать фото и видео на эту тему. "Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи - блокироваться", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231105/general-1907532556.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, василий голубев, вооруженные силы рф, telegram, ростовская область
Безопасность, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ, Telegram, Ростовская область
Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных
Голубев пообещал блокировать в Telegram подписчиков, раскрывающих работу ВС РФ