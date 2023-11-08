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Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных - РИА Новости, 08.11.2023
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13:15 08.11.2023
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Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных
Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных - РИА Новости, 08.11.2023
Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных
Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:15
2023-11-08T13:15
безопасность
василий голубев
вооруженные силы рф
telegram
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ. "Друзья, около 12.00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам", - написал губернатор Ростовской области. Голубев призвал не писать в сети подробности о работе ВС РФ, не выкладывать фото и видео на эту тему. "Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи - блокироваться", - добавил губернатор.
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безопасность, василий голубев, вооруженные силы рф, telegram, ростовская область
Безопасность, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ, Telegram, Ростовская область
Голубев будет блокировать в Telegram подписчиков за данные о работе военных

Голубев пообещал блокировать в Telegram подписчиков, раскрывающих работу ВС РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что будет блокировать комментарии пользователей, раскрывающих подробности действий ВС РФ.
"Друзья, около 12.00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам", - написал губернатор Ростовской области.
Голубев призвал не писать в сети подробности о работе ВС РФ, не выкладывать фото и видео на эту тему. "Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи - блокироваться", - добавил губернатор.
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БезопасностьВасилий ГолубевВооруженные силы РФTelegramРостовская область
 
 
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