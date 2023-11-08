https://ria.ru/20231108/gazifikatsiya-1908245924.html

Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края

Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края

Президент России Владимир Путин поручил поручил властям Приморского края разработать совместно с Газпромом "дорожную карту" по газификации городов региона в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:12

2023-11-08T19:12

2023-11-08T19:38

приморский край

газпром

экономика

жкх

россия

олег кожемяко

владимир путин

алексей миллер

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил властям Приморского края разработать совместно с Газпромом "дорожную карту" по газификации городов региона в 2026-2030 годах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края разработать совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить план-график ("дорожную карту") по газификации в 2026–2030 годах городов, расположенных в Приморском крае", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить 1 ноября 2025 года, ответственными назначен губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Газпрома Алексей Миллер.

https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html

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приморский край, газпром, экономика, жкх, россия, олег кожемяко, владимир путин, алексей миллер