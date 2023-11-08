https://ria.ru/20231108/gazifikatsiya-1908245924.html
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Президент России Владимир Путин поручил поручил властям Приморского края разработать совместно с Газпромом "дорожную карту" по газификации городов региона в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:12
2023-11-08T19:12
2023-11-08T19:38
приморский край
газпром
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олег кожемяко
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алексей миллер
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил властям Приморского края разработать совместно с Газпромом "дорожную карту" по газификации городов региона в 2026-2030 годах, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края разработать совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить план-график ("дорожную карту") по газификации в 2026–2030 годах городов, расположенных в Приморском крае", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить 1 ноября 2025 года, ответственными назначен губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Газпрома Алексей Миллер.
https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html
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приморский край, газпром, экономика, жкх, россия, олег кожемяко, владимир путин, алексей миллер
Приморский край, Газпром, Экономика, ЖКХ, Россия, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Алексей Миллер
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Путин поручил властям Приморского края разработать дорожную карту по газификации