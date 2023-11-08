https://ria.ru/20231108/gaza-1908271817.html

Армия Израиля заявила, что ХАМАС потеряло контроль над севером Газы

Армия Израиля заявила, что ХАМАС потеряло контроль над севером Газы - РИА Новости, 08.11.2023

Армия Израиля заявила, что ХАМАС потеряло контроль над севером Газы

Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль на севере сектора Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:50

2023-11-08T21:50

2023-11-08T23:55

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

ссср

палестина

армия обороны израиля (цахал)

египет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль на севере сектора Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге."Сегодня мы видели, что порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора на юг. Они покидают (север анклава. — Прим. ред.), так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере Газы и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода", — утверждает он.Накануне офис координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT) сообщил, что тысячи людей выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору.ЦАХАЛ ежедневно призывает жителей Газы перемещаться с севера в южные районы у границы с Египтом, чтобы избежать бомбардировок. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, ссср, палестина, армия обороны израиля (цахал), египет