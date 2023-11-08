https://ria.ru/20231108/gaza-1908252759.html

Судьба Газы должна решаться с участием стран региона, заявил Белый дом

Судьба Газы должна решаться с участием стран региона, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.11.2023

Судьба Газы должна решаться с участием стран региона, заявил Белый дом

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что будущее сектора Газа после завершения нового витка... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:54

2023-11-08T19:54

2023-11-08T19:54

в мире

израиль

сша

джон кирби

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что будущее сектора Газа после завершения нового витка палестино-израильского конфликта должно решаться при участии стран ближневосточного региона. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK заявлял, что Штаты не допустят сценария, при котором ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта. При этом США также не допускают возможности повторной оккупации Израилем анклава. Кирби в эфире CNN повторил тезисы Блинкена, отметив, что после окончания боевых действий должно быть "нечто иное, чем то, что было при ХАМАС". "Нам потребуется много важных переговоров с партнерами в регионе... они будут участниками этого процесса, у них будут голоса и точки зрения, к которым нам придется прислушаться", - сказал Кирби. Он отметил, что Штаты "не смогут решить эту проблему в одиночку". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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в мире, израиль, сша, джон кирби, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году