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Глава МИД Германии заявила, что палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа
Глава МИД Германии заявила, что палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Глава МИД Германии заявила, что палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа
РИА Новости РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:23
2023-11-08T16:23
2023-11-08T16:25
мид германии
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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РИА Новости Палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа, не должно быть оккупации региона или отторжения его частей - глава МИД ФРГ
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мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
МИД Германии, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Глава МИД Германии заявила, что палестинцев нельзя изгонять из сектора Газа
Глава МИД ФРГ: оккупации или отторжения частей сектора Газа не должно быть