Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа
Главы МИД G7 призвали к гуманитарным паузам для доставки помощи в сектор Газа
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 в итоговом совместном заявлении выступили за реализацию гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров для доставки необходимой помощи в сектор Газа, а также для вывода заложников, включая иностранных граждан.
"Мы подчеркиваем необходимость срочных действий для разрешения усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. Все стороны должны допустить беспрепятственную гуманитарную поддержку гражданскому населению, включая продовольствие, воду, медицинскую помощь, топливо и укрытия, а также доступ гуманитарных сотрудников. Мы поддерживаем гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры для содействия необходимой срочной помощи, перемещению гражданского населения и освобождению заложников", - говорится в документе.
Дипломаты также подчеркнули, что "иностранным гражданам также должны позволить уехать".
Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.