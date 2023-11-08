Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gaza-1908114466.html
Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа
Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа
Главы МИД G7 в итоговом совместном заявлении выступили за реализацию гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров для доставки необходимой помощи в сектор Газа, а РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:07
2023-11-08T12:07
в мире
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907977245_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_9d2546d01d88d2e7000f990da3540d5c.jpg
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 в итоговом совместном заявлении выступили за реализацию гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров для доставки необходимой помощи в сектор Газа, а также для вывода заложников, включая иностранных граждан. "Мы подчеркиваем необходимость срочных действий для разрешения усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. Все стороны должны допустить беспрепятственную гуманитарную поддержку гражданскому населению, включая продовольствие, воду, медицинскую помощь, топливо и укрытия, а также доступ гуманитарных сотрудников. Мы поддерживаем гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры для содействия необходимой срочной помощи, перемещению гражданского населения и освобождению заложников", - говорится в документе. Дипломаты также подчеркнули, что "иностранным гражданам также должны позволить уехать". Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907977245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6a9d8e1ee83223a913882f2685975cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа

Главы МИД G7 призвали к гуманитарным паузам для доставки помощи в сектор Газа

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 в итоговом совместном заявлении выступили за реализацию гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров для доставки необходимой помощи в сектор Газа, а также для вывода заложников, включая иностранных граждан.
"Мы подчеркиваем необходимость срочных действий для разрешения усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. Все стороны должны допустить беспрепятственную гуманитарную поддержку гражданскому населению, включая продовольствие, воду, медицинскую помощь, топливо и укрытия, а также доступ гуманитарных сотрудников. Мы поддерживаем гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры для содействия необходимой срочной помощи, перемещению гражданского населения и освобождению заложников", - говорится в документе.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
08:00
Дипломаты также подчеркнули, что "иностранным гражданам также должны позволить уехать".
Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.
 
В миреG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала