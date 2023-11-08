https://ria.ru/20231108/gaza-1908114466.html

Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа

Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа - РИА Новости, 08.11.2023

Главы МИД G7 поддержали введение гумпауз для доставки помощи в сектор Газа

Главы МИД G7 в итоговом совместном заявлении выступили за реализацию гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров для доставки необходимой помощи в сектор Газа, а РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:07

2023-11-08T12:07

2023-11-08T12:07

в мире

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 в итоговом совместном заявлении выступили за реализацию гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров для доставки необходимой помощи в сектор Газа, а также для вывода заложников, включая иностранных граждан. "Мы подчеркиваем необходимость срочных действий для разрешения усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. Все стороны должны допустить беспрепятственную гуманитарную поддержку гражданскому населению, включая продовольствие, воду, медицинскую помощь, топливо и укрытия, а также доступ гуманитарных сотрудников. Мы поддерживаем гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры для содействия необходимой срочной помощи, перемещению гражданского населения и освобождению заложников", - говорится в документе. Дипломаты также подчеркнули, что "иностранным гражданам также должны позволить уехать". Встреча глав МИД G7 под председательством Японии прошла 7 и 8 ноября в Токио. Она стала второй в этом году очной встречей в Японии и первой на территории страны-председателя под руководством нового министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. Главными темами двухдневной встречи стали ситуация на Ближнем Востоке, а также Индо-Тихоокеанский регион и Украина.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

сектор газа

израиль

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль