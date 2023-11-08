https://ria.ru/20231108/gaza-1908074430.html

СМИ: в Анкаре Блинкену четко ответили на идею о разделе Газы на две части

СМИ: в Анкаре Блинкену четко ответили на идею о разделе Газы на две части - РИА Новости, 08.11.2023

СМИ: в Анкаре Блинкену четко ответили на идею о разделе Газы на две части

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре выразил несогласие турецкой стороны с перемещением жителей Газы и с... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:10

2023-11-08T09:10

2023-11-08T09:20

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре выразил несогласие турецкой стороны с перемещением жителей Газы и с планами разделить регион на две части, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Переговоры Фидана и Блинкена в турецкой столице состоялись в понедельник. "Министр иностранных дел Хакан Фидан четко выразил это на встрече с госсекретарем США Блинкеном. Он заявил, что мы против разделения Газы на север и юг и против перемещения жителей Газы. Блинкен также заявил, что они против разделения Газы на две части", - пишет издание. Газета отмечает, что Турция с самого начала выступала за немедленное прекращение огня. "Однако Израиль и США выступают против этого. Израиль утверждает, что прекращение огня выгодно ХАМАС. Позиция США неоднозначна. Теперь они выработали формулу, которая называется "гуманитарный промежуток". Об этом говорил и Блинкен, когда приезжал в Анкару. Это формула, предложенная Израилем, который выступает против прекращения огня. Они говорят: "Может быть "гуманитарная пауза" на 20, 48 или, в крайнем случае, 72 часа". США сейчас цепляются за это. Но у Израиля есть условие: он хочет, чтобы во время гуманитарной паузы были освобождены заложники, удерживаемые ХАМАС. После этого они продолжат резню с того места, на котором остановились. Главный козырь ХАМАС - заложники. Эта формула может быть реализована только путем обмена заложниками", - излагают авторы статьи в газете свое видение ситуации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231106/turtsiya-1907715315.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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