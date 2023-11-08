https://ria.ru/20231108/gamburg-1908234856.html

В Гамбурге окончили проверку школы, где учителю угрожали пистолетом

В Гамбурге окончили проверку школы, где учителю угрожали пистолетом - РИА Новости, 08.11.2023

В Гамбурге окончили проверку школы, где учителю угрожали пистолетом

Специальные полицейские подразделения завершили проверку здания школы в Гамбурге, где два ученика угрожали пистолетом учителю, заявила полиция города. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:32

2023-11-08T18:32

2023-11-08T18:32

гамбург (город)

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специальные полицейские подразделения завершили проверку здания школы в Гамбурге, где два ученика угрожали пистолетом учителю, заявила полиция города. "Проверка школы спецназом завершена", - сообщила полиция на своей странице в социальной сети Х. Эвакуированных школьников доставят в расположенные неподалеку казармы, откуда их смогут забрать родители. Позднее пресс-секретарь полиции Хольгер Ферен заявил, что по итогам обыска школы спецназом ничего подозрительного обнаружено не было. "Спецназ обыскал здание. Мы не нашли никаких конкретных следов нарушителей", - сказал он. При этом он заявил, что полиция продолжит расследование инцидента, в частности, будут опрошены свидетели. Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, где видели двух вооруженных людей. По информации издания Bild, речь идет о двух школьниках, 12 и 16 лет, которые сумели скрыться с места инцидента.

https://ria.ru/20231101/gamburg-1906607259.html

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гамбург (город)

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гамбург (город), в мире