https://ria.ru/20231108/gamburg-1908178840.html

В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ

В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023

В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ

Школьникам, которые угрожали пистолетом учителю в школе Гамбурга, 12 и 16 лет, и они, по предварительным данным, скрылись с места инцидента, сообщило издание... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:59

2023-11-08T15:59

2023-11-08T16:17

гамбург (город)

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Школьникам, которые угрожали пистолетом учителю в школе Гамбурга, 12 и 16 лет, и они, по предварительным данным, скрылись с места инцидента, сообщило издание Bild. Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, где видели двух вооруженных людей. Правоохранители начали выводить первых учеников из здания, а также обыскивать школу. По сообщению Bild, нарушителями порядка были два мальчика: 12 и 16 лет, причем у одного из них был черный пистолет. Полиция вскоре окружила здание, в воздух подняты вертолеты. "Вскоре после этого выяснилось: очевидно, подозреваемые скрылись в неизвестном направлении", - добавляет издание.

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

гамбург (город)

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гамбург (город), в мире