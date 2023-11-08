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В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
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15:59 08.11.2023 (обновлено: 16:17 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gamburg-1908178840.html
В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ
В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ
Школьникам, которые угрожали пистолетом учителю в школе Гамбурга, 12 и 16 лет, и они, по предварительным данным, скрылись с места инцидента, сообщило издание... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:59
2023-11-08T16:17
гамбург (город)
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Школьникам, которые угрожали пистолетом учителю в школе Гамбурга, 12 и 16 лет, и они, по предварительным данным, скрылись с места инцидента, сообщило издание Bild. Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, где видели двух вооруженных людей. Правоохранители начали выводить первых учеников из здания, а также обыскивать школу. По сообщению Bild, нарушителями порядка были два мальчика: 12 и 16 лет, причем у одного из них был черный пистолет. Полиция вскоре окружила здание, в воздух подняты вертолеты. "Вскоре после этого выяснилось: очевидно, подозреваемые скрылись в неизвестном направлении", - добавляет издание.
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гамбург (город), в мире
Гамбург (город), В мире
В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки, пишут СМИ

Bild: в Гамбурге угрожавшие учителю школьники скрылись с места инцидента

© AFP 2023 / DANIEL REINHARDTПолицейские у школы, в которой вооруженные ученики угрожали учителю, в Гамбурге. 8 ноября 2023
Полицейские у школы, в которой вооруженные ученики угрожали учителю, в Гамбурге. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / DANIEL REINHARDT
Полицейские у школы, в которой вооруженные ученики угрожали учителю, в Гамбурге. 8 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Школьникам, которые угрожали пистолетом учителю в школе Гамбурга, 12 и 16 лет, и они, по предварительным данным, скрылись с места инцидента, сообщило издание Bild.
Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, где видели двух вооруженных людей. Правоохранители начали выводить первых учеников из здания, а также обыскивать школу.
По сообщению Bild, нарушителями порядка были два мальчика: 12 и 16 лет, причем у одного из них был черный пистолет. Полиция вскоре окружила здание, в воздух подняты вертолеты.
"Вскоре после этого выяснилось: очевидно, подозреваемые скрылись в неизвестном направлении", - добавляет издание.
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