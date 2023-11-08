https://ria.ru/20231108/frt-1908099014.html

ФРТ: в ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий

ФРТ: в ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий - РИА Новости, 08.11.2023

ФРТ: в ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий

В ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий, а в Запорожской области – металлообрабатывающее производство, сообщила пресс-служба Фонда... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:25

2023-11-08T11:25

2023-11-08T11:25

россия

ильшат шагиахметов

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий, а в Запорожской области – металлообрабатывающее производство, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). Как указали в фонде, в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной в новых регионах России, внесены еще три компании и предприятия, которые реализуют свои инвестиционные проекты в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Для этого будут задействованы более 650 человек, а также создано еще 76 новых рабочих мест. "В числе новых участников СЭЗ – завод резинотехнических изделий и металлообрабатывающее производство, которые проведут модернизацию мощностей и обновят парк станков, а также компания, развивающая розничную сеть, состоящую из 106 аптек – она планирует провести капремонт в торговых точках, переоснастив их в соответствии с требованиями российского законодательства, и открыть 11 новых", – приводятся в сообщении слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова. Он также сообщил, что к настоящему времени в реестр участников свободной экономической зоны в новых субъектах РФ внесены 35 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций около 30,2 миллиарда рублей. Шагиахметов напомнил, что участниками свободной экономической зоны могут стать не только крупные компании, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе научные организации и IT-компании. Для этого они должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал, а также взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта. "Минимальная сумма капвложений в рамках реализации инвестпроекта в течение первых трех лет определена законом о СЭЗ с учетом разных сегментов бизнеса. Например, для субъектов малого и среднего предпринимательства она составляет не менее 3 миллионов рублей, для более крупных компаний – не менее 30 миллионов рублей. Самое низкое значение определяется для инвестиционных проектов в области разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения, оказания иных услуг в сфере информационных технологий и научных исследований. Для них минимальная сумма капиталовложений установлена в размере 1 миллиона рублей", – отметил руководитель ФРТ. Также Шагиахметов уточнил, что на информационном инвестпортале зарегистрированы 332 потенциальных участника СЭЗ, а в офисах ФРТ, открытых в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили 126 компаний и предприятий. Свободная экономическая зона в новых субъектах РФ создана с 1 июля. В ней действует особый режим предпринимательской деятельности, включающий установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.

https://ria.ru/20231101/frt-1906656623.html

https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ильшат шагиахметов, донецкая народная республика