https://ria.ru/20231108/frt-1908099014.html
ФРТ: в ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий
ФРТ: в ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий - РИА Новости, 08.11.2023
ФРТ: в ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий
В ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий, а в Запорожской области – металлообрабатывающее производство, сообщила пресс-служба Фонда... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:25
2023-11-08T11:25
2023-11-08T11:25
россия
ильшат шагиахметов
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий, а в Запорожской области – металлообрабатывающее производство, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). Как указали в фонде, в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной в новых регионах России, внесены еще три компании и предприятия, которые реализуют свои инвестиционные проекты в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Для этого будут задействованы более 650 человек, а также создано еще 76 новых рабочих мест. "В числе новых участников СЭЗ – завод резинотехнических изделий и металлообрабатывающее производство, которые проведут модернизацию мощностей и обновят парк станков, а также компания, развивающая розничную сеть, состоящую из 106 аптек – она планирует провести капремонт в торговых точках, переоснастив их в соответствии с требованиями российского законодательства, и открыть 11 новых", – приводятся в сообщении слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова. Он также сообщил, что к настоящему времени в реестр участников свободной экономической зоны в новых субъектах РФ внесены 35 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций около 30,2 миллиарда рублей. Шагиахметов напомнил, что участниками свободной экономической зоны могут стать не только крупные компании, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе научные организации и IT-компании. Для этого они должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал, а также взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта. "Минимальная сумма капвложений в рамках реализации инвестпроекта в течение первых трех лет определена законом о СЭЗ с учетом разных сегментов бизнеса. Например, для субъектов малого и среднего предпринимательства она составляет не менее 3 миллионов рублей, для более крупных компаний – не менее 30 миллионов рублей. Самое низкое значение определяется для инвестиционных проектов в области разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения, оказания иных услуг в сфере информационных технологий и научных исследований. Для них минимальная сумма капиталовложений установлена в размере 1 миллиона рублей", – отметил руководитель ФРТ. Также Шагиахметов уточнил, что на информационном инвестпортале зарегистрированы 332 потенциальных участника СЭЗ, а в офисах ФРТ, открытых в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили 126 компаний и предприятий. Свободная экономическая зона в новых субъектах РФ создана с 1 июля. В ней действует особый режим предпринимательской деятельности, включающий установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
https://ria.ru/20231101/frt-1906656623.html
https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ильшат шагиахметов, донецкая народная республика
Россия, Ильшат Шагиахметов, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В ДНР переоснастят сеть аптек и завод резинотехнических изделий, а в Запорожской области – металлообрабатывающее производство, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
Как указали в фонде, в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной в новых регионах России, внесены еще три компании и предприятия, которые реализуют свои инвестиционные проекты в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Для этого будут задействованы более 650 человек, а также создано еще 76 новых рабочих мест.
ФРТ установил 70 блочно-модульных котельных в Запорожской области
"В числе новых участников СЭЗ – завод резинотехнических изделий и металлообрабатывающее производство, которые проведут модернизацию мощностей и обновят парк станков, а также компания, развивающая розничную сеть, состоящую из 106 аптек – она планирует провести капремонт в торговых точках, переоснастив их в соответствии с требованиями российского законодательства, и открыть 11 новых", – приводятся в сообщении слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова.
Он также сообщил, что к настоящему времени в реестр участников свободной экономической зоны в новых субъектах РФ внесены 35 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций около 30,2 миллиарда рублей.
Шагиахметов напомнил, что участниками свободной экономической зоны могут стать не только крупные компании, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе научные организации и IT-компании. Для этого они должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал, а также взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта.
ФРТ: Липецкая область восстанавливает 14 объектов в Володарском районе ДНР
"Минимальная сумма капвложений в рамках реализации инвестпроекта в течение первых трех лет определена законом о СЭЗ с учетом разных сегментов бизнеса. Например, для субъектов малого и среднего предпринимательства она составляет не менее 3 миллионов рублей, для более крупных компаний – не менее 30 миллионов рублей. Самое низкое значение определяется для инвестиционных проектов в области разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения, оказания иных услуг в сфере информационных технологий и научных исследований. Для них минимальная сумма капиталовложений установлена в размере 1 миллиона рублей", – отметил руководитель ФРТ.
Также Шагиахметов уточнил, что на информационном инвестпортале зарегистрированы 332 потенциальных участника СЭЗ, а в офисах ФРТ, открытых в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили 126 компаний и предприятий.
Свободная экономическая зона в новых субъектах РФ создана с 1 июля. В ней действует особый режим предпринимательской деятельности, включающий установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.