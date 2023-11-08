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"Хотят смерти". Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 08.11.2023
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06:00 08.11.2023 (обновлено: 14:52 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/frantsiya-1908062463.html
"Хотят смерти". Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине
"Хотят смерти". Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 08.11.2023
"Хотят смерти". Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T06:00
2023-11-08T14:52
в мире
украина
франция
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
флориан филиппо
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны", — возмутился он.По мнению политика, Франции нужно выйти из Евросоюза, пока не стало поздно."После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти. Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — добавил Филиппо.По информации газеты Politico, 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. На прошлой неделе на встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК заявила, что Украина уже выполнила более 90 процентов требований и может быстро выполнить остальные, чтобы начать переговоры о присоединении к организации уже в этом году.При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Киев может присоединиться к ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что некоторые государства Балкан ждут членства уже 20 лет.
https://ria.ru/20231108/obman-1908057426.html
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в мире, украина, франция, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, флориан филиппо
В мире, Украина, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Флориан Филиппо
"Хотят смерти". Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

Филиппо: фон дер Ляйен хочет смерти Франции, продвигая вступление Украины в ЕС

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны", — возмутился он.
По мнению политика, Франции нужно выйти из Евросоюза, пока не стало поздно.
"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти. Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — добавил Филиппо.
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По информации газеты Politico, 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. На прошлой неделе на встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК заявила, что Украина уже выполнила более 90 процентов требований и может быстро выполнить остальные, чтобы начать переговоры о присоединении к организации уже в этом году.
При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Киев может присоединиться к ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что некоторые государства Балкан ждут членства уже 20 лет.
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