"Хотят смерти". Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине
Филиппо: фон дер Ляйен хочет смерти Франции, продвигая вступление Украины в ЕС
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны", — возмутился он.
По мнению политика, Франции нужно выйти из Евросоюза, пока не стало поздно.
"После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти. Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — добавил Филиппо.
По информации газеты Politico, 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. На прошлой неделе на встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК заявила, что Украина уже выполнила более 90 процентов требований и может быстро выполнить остальные, чтобы начать переговоры о присоединении к организации уже в этом году.
При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что даже в случае выполнения всех требований Киев может присоединиться к ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что некоторые государства Балкан ждут членства уже 20 лет.