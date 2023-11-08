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Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке - РИА Новости, 17.11.2023
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
14:00 08.11.2023 (обновлено: 14:05 17.11.2023)
https://ria.ru/20231108/forum-1910083470.html
Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке
Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке - РИА Новости, 17.11.2023
Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке
Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык, выяснил корреспондент РИА Новости. Он пройдет 7-8 декабря и в первый раз со времен... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-08T14:00
2023-11-17T14:05
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
китай
индия
турция
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык, выяснил корреспондент РИА Новости. Он пройдет 7-8 декабря и в первый раз со времен пандемии коронавируса состоится не в режиме онлайн. Впервые название форума на главной странице сайта форума написано на трех языках: русском, английском и китайском, обратило внимание РИА Новости. Но вкладок с программой на китайском, правда, нет. В этом году участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. Основная тема форума - "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры представляют новые вызовы для планомерного развития национальных экономик и международного сотрудничества, поясняют организаторы. "В условиях смены экономической парадигмы особенно важна консолидация активной части общества – предпринимателей. Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции. На каком этапе мы сейчас, какие риски и возможности есть на этом пути, где искать стимулы для трансформации - ответить на эти вопросы мы попробуем на форуме", - сформулировал повестку глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20231025/forum-1905122545.html
https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html
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экономика, китай, индия, турция, андрей костин (банкир), втб
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Китай, Индия, Турция, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке

Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Участники ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык, выяснил корреспондент РИА Новости. Он пройдет 7-8 декабря и в первый раз со времен пандемии коронавируса состоится не в режиме онлайн.
Впервые название форума на главной странице сайта форума написано на трех языках: русском, английском и китайском, обратило внимание РИА Новости. Но вкладок с программой на китайском, правда, нет.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
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В этом году участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.
Основная тема форума - "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры представляют новые вызовы для планомерного развития национальных экономик и международного сотрудничества, поясняют организаторы.
"В условиях смены экономической парадигмы особенно важна консолидация активной части общества – предпринимателей. Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции. На каком этапе мы сейчас, какие риски и возможности есть на этом пути, где искать стимулы для трансформации - ответить на эти вопросы мы попробуем на форуме", - сформулировал повестку глава ВТБ Андрей Костин.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаКитайИндияТурцияАндрей Костин (банкир)ВТБ
 
 
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