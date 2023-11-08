https://ria.ru/20231108/forum-1910083470.html

Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке

Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке - РИА Новости, 17.11.2023

Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке

Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык, выяснил корреспондент РИА Новости. Он пройдет 7-8 декабря и в первый раз со времен... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-08T14:00

2023-11-08T14:00

2023-11-17T14:05

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

китай

индия

турция

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Форум "Россия зовет!", организуемый ВТБ, впервые задействует китайский язык, выяснил корреспондент РИА Новости. Он пройдет 7-8 декабря и в первый раз со времен пандемии коронавируса состоится не в режиме онлайн. Впервые название форума на главной странице сайта форума написано на трех языках: русском, английском и китайском, обратило внимание РИА Новости. Но вкладок с программой на китайском, правда, нет. В этом году участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. Основная тема форума - "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры представляют новые вызовы для планомерного развития национальных экономик и международного сотрудничества, поясняют организаторы. "В условиях смены экономической парадигмы особенно важна консолидация активной части общества – предпринимателей. Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции. На каком этапе мы сейчас, какие риски и возможности есть на этом пути, где искать стимулы для трансформации - ответить на эти вопросы мы попробуем на форуме", - сформулировал повестку глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20231025/forum-1905122545.html

https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html

китай

индия

турция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, китай, индия, турция, андрей костин (банкир), втб