https://ria.ru/20231108/evakuatsiya-1908243427.html

Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы

Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 08.11.2023

Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на фоне обострения палестино-израильского конфликта... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:02

2023-11-08T19:02

2023-11-08T19:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

россия

в мире

михаил богданов

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на фоне обострения палестино-израильского конфликта безопасный выезд россиян из сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с упором на продолжающееся масштабное противостояние в секторе Газа. С российской стороны была подчеркнута необходимость наращивания скоординированных усилий в целях скорейшего прекращения огня, увеличения объемов поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав и обеспечения безопасного выезда из него граждан России", - сообщили в МИД России по итогам встречи.Кроме того, стороны обсудили "некоторые практические аспекты дальнейшего развития многопланового российско-египетского сотрудничества".

египет

россия

москва

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, в мире, михаил богданов, москва