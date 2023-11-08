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Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы
Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 08.11.2023
Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на фоне обострения палестино-израильского конфликта... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:02
2023-11-08T19:02
2023-11-08T19:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
россия
в мире
михаил богданов
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на фоне обострения палестино-израильского конфликта безопасный выезд россиян из сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с упором на продолжающееся масштабное противостояние в секторе Газа. С российской стороны была подчеркнута необходимость наращивания скоординированных усилий в целях скорейшего прекращения огня, увеличения объемов поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав и обеспечения безопасного выезда из него граждан России", - сообщили в МИД России по итогам встречи.Кроме того, стороны обсудили "некоторые практические аспекты дальнейшего развития многопланового российско-египетского сотрудничества".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, в мире, михаил богданов, москва
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, В мире, Михаил Богданов, Москва
Замглавы МИД обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы
Богданов и посол Египта обсудили эвакуацию россиян из сектора Газа