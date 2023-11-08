https://ria.ru/20231108/elbrus-1908081985.html
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги - РИА Новости, 08.11.2023
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги
Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе не работает в среду из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:58
2023-11-08T10:58
2023-11-08T10:58
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе не работает в среду из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". "Канатная дорога Мир – Гарабаши закрыта по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении. Две другие очереди канатной дороги: Азау – Кругозор и Кругозор – Мир функционируют в обычном режиме.
https://ria.ru/20231108/puteshestviya-1907985347.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Эльбрус
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги
Верхнюю очередь канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра