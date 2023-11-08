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На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги - РИА Новости, 08.11.2023
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Туризм
 
10:58 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/elbrus-1908081985.html
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги - РИА Новости, 08.11.2023
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги
Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе не работает в среду из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:58
2023-11-08T10:58
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе не работает в среду из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". "Канатная дорога Мир – Гарабаши закрыта по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении. Две другие очереди канатной дороги: Азау – Кругозор и Кругозор – Мир функционируют в обычном режиме.
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На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги

Верхнюю очередь канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающий возле канатной дороги на станции "Гарабаши" горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе не работает в среду из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус".
"Канатная дорога Мир – Гарабаши закрыта по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении.
Две другие очереди канатной дороги: Азау – Кругозор и Кругозор – Мир функционируют в обычном режиме.
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