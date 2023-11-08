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США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ, заявил Антонов - РИА Новости, 08.11.2023
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04:16 08.11.2023 (обновлено: 09:22 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/dovse-1908058338.html
США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ, заявил Антонов
США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ, заявил Антонов - РИА Новости, 08.11.2023
США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ, заявил Антонов
США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности и открыто обходили групповые ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T04:16
2023-11-08T09:22
сша
россия
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нато
обсе
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности и открыто обходили групповые ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Разговор по существу в планы Вашингтона не входил. Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев&quot;, — говорится в сообщении дипломата.Антонов добавил, что в подобных условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемо с точки зрения национальных интересов Российской Федерации."Решением о выходе Россия направляет четкий сигнал: попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал. Американцам и их сателлитам пора перестать переоценивать свои силы", — подчеркнул посол.В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедура приема в альянс Швеции — последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выхода России.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств — участников НАТО и шести государств — участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) — боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231108/posolstvo-1908057239.html
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
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сша, россия, в мире, нато, обсе, анатолий антонов
США, Россия, В мире, НАТО, ОБСЕ, Анатолий Антонов
США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ, заявил Антонов

Антонов: США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности и открыто обходили групповые ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Разговор по существу в планы Вашингтона не входил. Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев", — говорится в сообщении дипломата.

Антонов добавил, что в подобных условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемо с точки зрения национальных интересов Российской Федерации.
"Решением о выходе Россия направляет четкий сигнал: попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал. Американцам и их сателлитам пора перестать переоценивать свои силы", — подчеркнул посол.
В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедура приема в альянс Швеции — последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выхода России.
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03:57
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств — участников НАТО и шести государств — участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) — боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).
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