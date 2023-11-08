Рейтинг@Mail.ru
"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 08.11.2023 (обновлено: 10:34 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/dalnoboyschiki-1908051846.html
"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков
"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков - РИА Новости, 08.11.2023
"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков
Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T01:35
2023-11-08T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908089592_0:105:3070:1832_1920x0_80_0_0_14beab1b13d10d4bf10a5ce16b57a1cb.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет Politico."Они (польские водители. — Прим. ред.) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, &lt;...&gt;, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны", — указало издание.Politico приводит слова одного из организаторов протеста Яцека Сокула. Он владеет небольшой компанией на востоке Польши. По словам Сокула, украинские водители осуществляют внутренние и внешние перевозки гораздо дешевле польских. Бизнесмен заявил, что сократил свой штат водителей на 40 процентов из-за проигрыша в конкуренции украинцам.Президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский заявил изданию, что протесты дальнобойщиков возникли стихийно. Он отметил, что акции дальнобойщиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.&quot;Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит&quot;, — резюмировал эксперт.Журналисты напомнили, что старое правительство Польши завершит свою работу 13 ноября. До тех пор Варшаве будет сложно справиться с протестами из-за нежелания принимать решения, считают в издании.Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.
https://ria.ru/20231106/posol-1907781238.html
https://ria.ru/20231106/es-1907691972.html
https://ria.ru/20231107/kpp-1907847792.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908089592_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b719be36296dfc7310f9643d2f51091d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Politico
"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков

Politico: водителям из Польши грозит разорение из-за конкуренции с украинцами

© AFP 2023 / Wojtek Radwanski Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной
Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет Politico.
"Они (польские водители. — Прим. ред.) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, <...>, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны", — указало издание.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Посол Украины осудил польских перевозчиков за блокирование КПП на границе
6 ноября, 21:58
Politico приводит слова одного из организаторов протеста Яцека Сокула. Он владеет небольшой компанией на востоке Польши. По словам Сокула, украинские водители осуществляют внутренние и внешние перевозки гораздо дешевле польских. Бизнесмен заявил, что сократил свой штат водителей на 40 процентов из-за проигрыша в конкуренции украинцам.
Президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский заявил изданию, что протесты дальнобойщиков возникли стихийно. Он отметил, что акции дальнобойщиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.
«

"Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит", — резюмировал эксперт.

Сотрудник полиции ФРГ останавливает автомобиль в поисках мигрантов - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Киев начал пугать Европу новым потоком мигрантов и ростом цен
6 ноября, 11:41
Журналисты напомнили, что старое правительство Польши завершит свою работу 13 ноября. До тех пор Варшаве будет сложно справиться с протестами из-за нежелания принимать решения, считают в издании.
Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
На Украине рассказали о текущей ситуации с тремя КПП на границе с Польшей
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала