https://ria.ru/20231108/dalnoboyschiki-1908051846.html

"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков

"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков - РИА Новости, 08.11.2023

"С нас хватит". В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:35

2023-11-08T01:35

2023-11-08T10:34

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги, пишет Politico."Они (польские водители. — Прим. ред.) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, <...>, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны", — указало издание.Politico приводит слова одного из организаторов протеста Яцека Сокула. Он владеет небольшой компанией на востоке Польши. По словам Сокула, украинские водители осуществляют внутренние и внешние перевозки гораздо дешевле польских. Бизнесмен заявил, что сократил свой штат водителей на 40 процентов из-за проигрыша в конкуренции украинцам.Президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский заявил изданию, что протесты дальнобойщиков возникли стихийно. Он отметил, что акции дальнобойщиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому."Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит", — резюмировал эксперт.Журналисты напомнили, что старое правительство Польши завершит свою работу 13 ноября. До тех пор Варшаве будет сложно справиться с протестами из-за нежелания принимать решения, считают в издании.Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

https://ria.ru/20231106/posol-1907781238.html

https://ria.ru/20231106/es-1907691972.html

https://ria.ru/20231107/kpp-1907847792.html

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