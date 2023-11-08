https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908103020.html
Бочкарев: в составе вокзала "Лианозово" построят здание автобусной станции
Бочкарев: в составе вокзала "Лианозово" построят здание автобусной станции - РИА Новости, 08.11.2023
Бочкарев: в составе вокзала "Лианозово" построят здание автобусной станции
Выдано разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции на Дубнинской улице в составе московского городского вокзала... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:22
2023-11-08T11:22
2023-11-08T11:22
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выдано разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции на Дубнинской улице в составе московского городского вокзала "Лианозово", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Проект городского вокзала "Лианозово" поэтапно реализуется на севере столицы в районах Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово. Третий этап строительства технологической части этого городского вокзала предусматривает создание новой отстойно-разворотной площадки общей площадью более 4 тысяч квадратных метров на месте существующей, а также здания конечной станции", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточняется в сообщении, на площадке единовременно сможет находиться 19 единиц подвижного состава. Одноэтажное здание конечной станции предназначено для кратковременного отдыха и питания водителей, санитарно-бытового обслуживания и размещения станционных служб. На первом этапе реконструкции городского вокзала строители возвели две новые пассажирские платформы берегового типа и северный подземный вестибюль, который соединили со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. В рамках второго этапа ведет строительство южного подземного вестибюля, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908096956.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выдано разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции на Дубнинской улице в составе московского городского вокзала "Лианозово", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Проект городского вокзала "Лианозово" поэтапно реализуется на севере столицы в районах Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово. Третий этап строительства технологической части этого городского вокзала предусматривает создание новой отстойно-разворотной площадки общей площадью более 4 тысяч квадратных метров на месте существующей, а также здания конечной станции", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Как уточняется в сообщении, на площадке единовременно сможет находиться 19 единиц подвижного состава. Одноэтажное здание конечной станции предназначено для кратковременного отдыха и питания водителей, санитарно-бытового обслуживания и размещения станционных служб.
На первом этапе реконструкции городского вокзала строители возвели две новые пассажирские платформы берегового типа и северный подземный вестибюль, который соединили со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. В рамках второго этапа ведет строительство южного подземного вестибюля, добавляется в сообщении.