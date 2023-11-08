https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908103020.html

Бочкарев: в составе вокзала "Лианозово" построят здание автобусной станции

Бочкарев: в составе вокзала "Лианозово" построят здание автобусной станции - РИА Новости, 08.11.2023

Бочкарев: в составе вокзала "Лианозово" построят здание автобусной станции

Выдано разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции на Дубнинской улице в составе московского городского вокзала... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:22

2023-11-08T11:22

2023-11-08T11:22

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выдано разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции на Дубнинской улице в составе московского городского вокзала "Лианозово", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Проект городского вокзала "Лианозово" поэтапно реализуется на севере столицы в районах Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово. Третий этап строительства технологической части этого городского вокзала предусматривает создание новой отстойно-разворотной площадки общей площадью более 4 тысяч квадратных метров на месте существующей, а также здания конечной станции", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточняется в сообщении, на площадке единовременно сможет находиться 19 единиц подвижного состава. Одноэтажное здание конечной станции предназначено для кратковременного отдыха и питания водителей, санитарно-бытового обслуживания и размещения станционных служб. На первом этапе реконструкции городского вокзала строители возвели две новые пассажирские платформы берегового типа и северный подземный вестибюль, который соединили со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. В рамках второго этапа ведет строительство южного подземного вестибюля, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231108/bochkarev-1908096956.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы