https://ria.ru/20231108/blagoustroystvo-1908092865.html

Благоустройство территории провели у монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО

Благоустройство территории провели у монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО - РИА Новости, 08.11.2023

Благоустройство территории провели у монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:53

2023-11-08T10:53

2023-11-08T10:53

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства. В настоящее время работы полностью завершены, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение, организовали удобные подъезды для транспорта", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 10 километров. Кроме того, было выполнено устройство системы водоотведения – вместо обычных дренажных канав сделали так называемые "сухие ручьи" с подпорными стенками из габионов. "В рамках проекта обустроили новые тротуары и поставили лавочки для отдыха, заменили асфальт на подъездах, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Проведена модернизация системы освещения: старые опоры заменили и добавили новые, в общей сложности возле монастыря установили более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе обустроили 4,9 тысячи квадратных метров газона и около 170 тысяч "квадратов" цветников, высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.

https://realty.ria.ru/20231108/kapremont-1906871938.html

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Артем Смирнов

москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы