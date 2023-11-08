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Благоустройство территории провели у монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО
Благоустройство территории провели у монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО - РИА Новости, 08.11.2023
Благоустройство территории провели у монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:53
2023-11-08T10:53
2023-11-08T10:53
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства. В настоящее время работы полностью завершены, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение, организовали удобные подъезды для транспорта", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 10 километров. Кроме того, было выполнено устройство системы водоотведения – вместо обычных дренажных канав сделали так называемые "сухие ручьи" с подпорными стенками из габионов. "В рамках проекта обустроили новые тротуары и поставили лавочки для отдыха, заменили асфальт на подъездах, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Проведена модернизация системы освещения: старые опоры заменили и добавили новые, в общей сложности возле монастыря установили более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе обустроили 4,9 тысячи квадратных метров газона и около 170 тысяч "квадратов" цветников, высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства. В настоящее время работы полностью завершены, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение, организовали удобные подъезды для транспорта", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 10 километров. Кроме того, было выполнено устройство системы водоотведения – вместо обычных дренажных канав сделали так называемые "сухие ручьи" с подпорными стенками из габионов.
"В рамках проекта обустроили новые тротуары и поставили лавочки для отдыха, заменили асфальт на подъездах, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Проведена модернизация системы освещения: старые опоры заменили и добавили новые, в общей сложности возле монастыря установили более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе обустроили 4,9 тысячи квадратных метров газона и около 170 тысяч "квадратов" цветников, высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.