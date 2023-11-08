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В Бельгии хотят запретить товары с "оккупированных Израилем территорий" - РИА Новости, 08.11.2023
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14:12 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/belgiya-1908142673.html
В Бельгии хотят запретить товары с "оккупированных Израилем территорий"
В Бельгии хотят запретить товары с "оккупированных Израилем территорий" - РИА Новости, 08.11.2023
В Бельгии хотят запретить товары с "оккупированных Израилем территорий"
Ряд бельгийских политических партий выступили за запрет в Бельгии продукции, произведенной на "оккупированных Израилем палестинских территориях", однако... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:12
2023-11-08T14:12
бельгия
в мире
израиль
александр де кроо
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Ряд бельгийских политических партий выступили за запрет в Бельгии продукции, произведенной на "оккупированных Израилем палестинских территориях", однако консенсуса в этом вопросе пока не достигнуто, сообщает бельгийское издание Soir. По его данным, такая мера должна стать реакцией на действия Израиля в секторе Газа. С инициативой выступила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&amp;V. Инициатива предусматривает принятие закона, запрещающего продажу в Бельгии продукции, "которая имеет тесную связь с грубыми нарушениями прав человека и международного права". В законопроекте не говорится о конкретных товарах, но речь может идти об овощах и фруктах, а также о косметике. Эту инициативу поддержали бельгийские социалисты, которые также намерены требовать от Израиля прекратить боевые действия на территории сектора Газа, которые уже привели к гибели более десяти тысяч палестинцев. Более того, депутаты полагают, что запрет на продукцию из незаконных поселений должен обсуждаться не только бельгийским правительством, но и на уровне всего Евросоюза. Бельгийский депутат от партии Ecolo Симон Муткен полагает, что финансирование экстремистски настроенных поселенцев должно прекратиться по примеру прекращения финансирования террористов. Партия также предлагает "запрет на выдачу виз, заморозку активов поселенцев и военнослужащих, ответственных за военные преступления". "Если не будет достигнуто прекращение огня, то в определенный момент придется отозвать бельгийского посла из Израиля", - добавил депутат. В то же время лидер Реформаторского движения Жорж-Луи Буше выступил против идеи бойкота израильских товаров из поселений. "Следует сохранять спокойствие, одуматься и не реагировать под воздействием эмоций… Мы не можем прекращать торговлю с рядом регионов мира. Это только изолирует Бельгию", - считает либеральный политик. Ожидается, что тема бойкота израильских товаров будет обсуждаться в среду на заседании правительства Бельгии. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что считает непропорциональными действия Израиля, когда ради ликвидации члена движения ХАМАС наносится удар по скоплению гражданских лиц в лагере беженцев.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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бельгия, в мире, израиль, александр де кроо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
Бельгия, В мире, Израиль, Александр де Кроо, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В Бельгии хотят запретить товары с "оккупированных Израилем территорий"

В Брюсселе предложили запретить товары с "оккупированных Израилем территорий"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Ряд бельгийских политических партий выступили за запрет в Бельгии продукции, произведенной на "оккупированных Израилем палестинских территориях", однако консенсуса в этом вопросе пока не достигнуто, сообщает бельгийское издание Soir.
По его данным, такая мера должна стать реакцией на действия Израиля в секторе Газа. С инициативой выступила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&V. Инициатива предусматривает принятие закона, запрещающего продажу в Бельгии продукции, "которая имеет тесную связь с грубыми нарушениями прав человека и международного права".
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В законопроекте не говорится о конкретных товарах, но речь может идти об овощах и фруктах, а также о косметике.
Эту инициативу поддержали бельгийские социалисты, которые также намерены требовать от Израиля прекратить боевые действия на территории сектора Газа, которые уже привели к гибели более десяти тысяч палестинцев. Более того, депутаты полагают, что запрет на продукцию из незаконных поселений должен обсуждаться не только бельгийским правительством, но и на уровне всего Евросоюза.
Бельгийский депутат от партии Ecolo Симон Муткен полагает, что финансирование экстремистски настроенных поселенцев должно прекратиться по примеру прекращения финансирования террористов.
Партия также предлагает "запрет на выдачу виз, заморозку активов поселенцев и военнослужащих, ответственных за военные преступления". "Если не будет достигнуто прекращение огня, то в определенный момент придется отозвать бельгийского посла из Израиля", - добавил депутат.
В то же время лидер Реформаторского движения Жорж-Луи Буше выступил против идеи бойкота израильских товаров из поселений. "Следует сохранять спокойствие, одуматься и не реагировать под воздействием эмоций… Мы не можем прекращать торговлю с рядом регионов мира. Это только изолирует Бельгию", - считает либеральный политик.
Ожидается, что тема бойкота израильских товаров будет обсуждаться в среду на заседании правительства Бельгии.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что считает непропорциональными действия Израиля, когда ради ликвидации члена движения ХАМАС наносится удар по скоплению гражданских лиц в лагере беженцев.
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