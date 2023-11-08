МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией
МИД: Россия учитывает попытки Запада склонить страны Центральной Азии к санкциям
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия принимает меры, чтобы обезопасить связи со странами Центральной Азии от недобросовестной конкуренции и шантажа Запада, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Апологеты санкций стараются "кнутом и пряником" склонить на свою сторону наших близких партнёров, обещают им какие-то "компенсации ущерба". Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона. Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции", - сказал он.
Западные санкции не принесли желаемого результата – российская экономика адаптируется "на марше", показывает рост, указал дипломат.
"Они (санкции - ред.) лишь отравляют атмосферу доверия буквально по всему миру, дестабилизируют рынки, особенно энергоносителей и продовольственный. От этого страдают очень многие, включая и страны ЕС. Тот же президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке в октябре этого года, заявил, что его страна в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", - подчеркнул дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.