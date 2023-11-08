Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 08.11.2023 (обновлено: 08:26 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/aziya-1908068223.html
МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией
МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией - РИА Новости, 08.11.2023
МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией
Россия принимает меры, чтобы обезопасить связи со странами Центральной Азии от недобросовестной конкуренции и шантажа Запада, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:04
2023-11-08T08:26
в мире
россия
центральная азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия принимает меры, чтобы обезопасить связи со странами Центральной Азии от недобросовестной конкуренции и шантажа Запада, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник."Апологеты санкций стараются "кнутом и пряником" склонить на свою сторону наших близких партнёров, обещают им какие-то "компенсации ущерба". Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона. Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции", - сказал он.Западные санкции не принесли желаемого результата – российская экономика адаптируется "на марше", показывает рост, указал дипломат."Они (санкции - ред.) лишь отравляют атмосферу доверия буквально по всему миру, дестабилизируют рынки, особенно энергоносителей и продовольственный. От этого страдают очень многие, включая и страны ЕС. Тот же президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке в октябре этого года, заявил, что его страна в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", - подчеркнул дипломат.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908064380.html
https://ria.ru/20231108/partnerstvo-1908045122.html
россия
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, центральная азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Центральная Азия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией

МИД: Россия учитывает попытки Запада склонить страны Центральной Азии к санкциям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия принимает меры, чтобы обезопасить связи со странами Центральной Азии от недобросовестной конкуренции и шантажа Запада, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Апологеты санкций стараются "кнутом и пряником" склонить на свою сторону наших близких партнёров, обещают им какие-то "компенсации ущерба". Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона. Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции", - сказал он.
Государственные флаги США и Казахстана - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В МИД рассказали о действиях США в Казахстане
06:45
Западные санкции не принесли желаемого результата – российская экономика адаптируется "на марше", показывает рост, указал дипломат.
"Они (санкции - ред.) лишь отравляют атмосферу доверия буквально по всему миру, дестабилизируют рынки, особенно энергоносителей и продовольственный. От этого страдают очень многие, включая и страны ЕС. Тот же президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке в октябре этого года, заявил, что его страна в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", - подчеркнул дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана
00:06
 
В миреРоссияЦентральная АзияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала