https://ria.ru/20231108/aviasoobschenie-1908052898.html
Россия ожидает возобновления авиасообщения с Индонезией, пишут СМИ
Россия ожидает возобновления авиасообщения с Индонезией, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2023
Россия ожидает возобновления авиасообщения с Индонезией, пишут СМИ
Авиакомпания "Россия" завершает согласование технических и эксплуатационных условий для возобновления авиасообщения с Индонезией, индонезийское посольство... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T01:51
2023-11-08T01:51
2023-11-08T02:03
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" завершает согласование технических и эксплуатационных условий для возобновления авиасообщения с Индонезией, индонезийское посольство ожидает, что перелеты начнутся до конца года, пишет газета "Известия". "Авиакомпания "Россия" выполнила все административные требования и в настоящее время завершает согласование ряда технических и эксплуатационных условий. Посольство с нетерпением ожидает завершения этого процесса и восстановления прямого авиасообщения между РФ и Индонезией, как это было до пандемии COVID-19", - заявили изданию в диппредставительстве.Газета отмечает, что в индонезийском посольстве выразили надежду на запуск перелетов уже до конца года, переговоры "находятся на финальной стадии".Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщали, что компания рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Москвы на Бали: ведет переговоры с авиавластями двух стран и прорабатывает вопросы получения необходимых разрешений.Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в середине июня сообщал, что авиакомпания осенью 2023 года планирует запустить рейсы на Бали. Сейчас из России нет прямых рейсов по этому направлению. До пандемии авиакомпания "Россия" выполняла рейсы три раза в неделю.
https://ria.ru/20231003/angola-1900109349.html
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россия, индонезия, бали, аэрофлот, в мире
Россия, Индонезия, Бали, Аэрофлот, В мире
Россия ожидает возобновления авиасообщения с Индонезией, пишут СМИ
"Известия": посольство России ожидает возобновления авиасообщения с Индонезией