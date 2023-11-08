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Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.11.2023 (обновлено: 08:59 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/artilleriya-1908059524.html
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки - РИА Новости, 08.11.2023
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:02
2023-11-08T08:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны четыре попытки проведения ротации Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки", — сказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек. Подчеркивалось, что в основном они пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

МО: Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны четыре попытки проведения ротации Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки", — сказал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек. Подчеркивалось, что в основном они пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.
Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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