https://ria.ru/20231108/artilleriya-1908059524.html

Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки - РИА Новости, 08.11.2023

Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:02

2023-11-08T05:02

2023-11-08T08:59

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские артиллеристы пресекли попытки украинских войск провести ротацию на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны четыре попытки проведения ротации Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки", — сказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери противника на Купянском направлении составили порядка 160 человек. Подчеркивалось, что в основном они пришлись на 54-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия