https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы - РИА Новости, 08.11.2023
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что у США корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там и не пахнет. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:28
2023-11-08T11:28
2023-11-08T11:28
специальная военная операция на украине
россия
сша
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дмитрий белик
джо байден
госдума рф
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что у США корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там и не пахнет. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центрального Банка РФ или других российских иностранных активов. "У американского правительства корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там даже не пахнет. На лицо попытка поправить свои издержки исключительно за счет российских денег", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, президент США Джо Байден и его приспешники собираются "наложить лапу" на российские активы. "США сегодня напоминает бандита с пистолетом, которому так хочется поживиться за счет России, а Украине если что и перепадет от барских щедрот, то, скорее всего, одни добрые слова и заверения в дружбе", - сказал депутат. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дмитрий белик, джо байден, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Белик, Джо Байден, Госдума РФ, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
Белик: у США корыстный интерес к активам РФ, заботой об Украине там и не пахнет
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что у США корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там и не пахнет.
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центрального Банка РФ или других российских иностранных активов.
"У американского правительства корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там даже не пахнет. На лицо попытка поправить свои издержки исключительно за счет российских денег", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, президент США Джо Байден
и его приспешники собираются "наложить лапу" на российские активы.
"США сегодня напоминает бандита с пистолетом, которому так хочется поживиться за счет России
, а Украине
если что и перепадет от барских щедрот, то, скорее всего, одни добрые слова и заверения в дружбе", - сказал депутат.
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Запад возмущен предательским ростом мощи России