https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html

В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы

В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы - РИА Новости, 08.11.2023

В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что у США корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там и не пахнет. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:28

2023-11-08T11:28

2023-11-08T11:28

специальная военная операция на украине

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джо байден

госдума рф

санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что у США корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там и не пахнет. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центрального Банка РФ или других российских иностранных активов. "У американского правительства корыстный интерес к российским активам, заботой об Украине там даже не пахнет. На лицо попытка поправить свои издержки исключительно за счет российских денег", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, президент США Джо Байден и его приспешники собираются "наложить лапу" на российские активы. "США сегодня напоминает бандита с пистолетом, которому так хочется поживиться за счет России, а Украине если что и перепадет от барских щедрот, то, скорее всего, одни добрые слова и заверения в дружбе", - сказал депутат. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий белик, джо байден, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии, экономика