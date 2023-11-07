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Аксенов заявил, что скифское золото у Крыма просто отняли - РИА Новости, 07.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:32 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zoloto-1907881167.html
Аксенов заявил, что скифское золото у Крыма просто отняли
Аксенов заявил, что скифское золото у Крыма просто отняли - РИА Новости, 07.11.2023
Аксенов заявил, что скифское золото у Крыма просто отняли
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что коллекцию скифского золота у крымских музеев просто отняли, наплевав на право. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:32
2023-11-07T13:32
культура
нидерланды
украина
амстердам
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
центральный музей тавриды
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ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым) , 7 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что коллекцию скифского золота у крымских музеев просто отняли, наплевав на право. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости об опасениях, что коллекция скифского золота, которая по решению Верховного суда Нидерландов должна быть передана Украине, может оказаться в руках частых западных коллекционеров. "Что дальше судиться с теми, кто не выдерживает никаких правил, не соблюдает никаких законов. Они просто отняли. Им наплевать на право, они будут говорить на черное, что это белое", - сказал Аксенов журналистам. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
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нидерланды, украина, амстердам, владимир константинов, сергей аксенов (политик), центральный музей тавриды
Культура, Нидерланды, Украина, Амстердам, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Центральный музей Тавриды
Аксенов заявил, что скифское золото у Крыма просто отняли

Аксенов: коллекцию скифского золота у Крыма просто отняли, наплевав на право

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым) , 7 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что коллекцию скифского золота у крымских музеев просто отняли, наплевав на право.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости об опасениях, что коллекция скифского золота, которая по решению Верховного суда Нидерландов должна быть передана Украине, может оказаться в руках частых западных коллекционеров.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
6 ноября, 11:03
"Что дальше судиться с теми, кто не выдерживает никаких правил, не соблюдает никаких законов. Они просто отняли. Им наплевать на право, они будут говорить на черное, что это белое", - сказал Аксенов журналистам.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
27 января, 02:31
 
КультураНидерландыУкраинаАмстердамВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Центральный музей Тавриды
 
 
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