https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908028122.html

В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5

В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 07.11.2023

В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:31

2023-11-07T21:31

2023-11-07T21:31

в мире

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.09 по времени UTC (21.09 мск) в 139 километрах к северо-западу от городского уезда Тумшук. Очаг залегал на глубине 8 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

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в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)