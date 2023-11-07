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В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 07.11.2023
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21:31 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908028122.html
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 07.11.2023
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:31
2023-11-07T21:31
в мире
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.09 по времени UTC (21.09 мск) в 139 километрах к северо-западу от городского уезда Тумшук. Очаг залегал на глубине 8 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
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в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5

EMSC: в китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 18.09 по времени UTC (21.09 мск) в 139 километрах к северо-западу от городского уезда Тумшук. Очаг залегал на глубине 8 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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В миреСиньцзян-Уйгурский автономный районКитайЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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