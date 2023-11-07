https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907953837.html

СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль

СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль

Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, но даты его визита пока нет, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:42

2023-11-07T16:42

2023-11-07T16:42

в мире

израиль

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, но даты его визита пока нет, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. "Все еще ожидается, что он (Зеленский - ред.) совершит поездку, но на данном этапе пока нет даты", - говорится в сообщении издания. Израильский неназванный чиновник, чьи слова приводит газета, заявил, что Зеленского там будут ждать с "распростертыми объятиями". Ранее 12 канал израильского телевидения сообщил, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, и что поездка может состояться уже в начале этой недели. Позднее источник в кабмине Украины опроверг данную информацию. Times of Israel сообщала, что запланированный визит Владимира Зеленского в Израиль под вопросом из-за утечки информации на израильском ТВ.

https://ria.ru/20231107/tramp-1907815567.html

израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, владимир зеленский