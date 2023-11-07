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СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль - РИА Новости, 07.11.2023
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16:42 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907953837.html
СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль
СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль
Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, но даты его визита пока нет, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:42
2023-11-07T16:42
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, но даты его визита пока нет, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. "Все еще ожидается, что он (Зеленский - ред.) совершит поездку, но на данном этапе пока нет даты", - говорится в сообщении издания. Израильский неназванный чиновник, чьи слова приводит газета, заявил, что Зеленского там будут ждать с "распростертыми объятиями". Ранее 12 канал израильского телевидения сообщил, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, и что поездка может состояться уже в начале этой недели. Позднее источник в кабмине Украины опроверг данную информацию. Times of Israel сообщала, что запланированный визит Владимира Зеленского в Израиль под вопросом из-за утечки информации на израильском ТВ.
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в мире, израиль, украина, владимир зеленский
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский
СМИ не исключили, что Зеленский все-таки посетит Израиль

Times of Israel: Зеленский может посетить Израиль, но точных дат пока нет

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский все еще может посетить Израиль, но даты его визита пока нет, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.
"Все еще ожидается, что он (Зеленский - ред.) совершит поездку, но на данном этапе пока нет даты", - говорится в сообщении издания. Израильский неназванный чиновник, чьи слова приводит газета, заявил, что Зеленского там будут ждать с "распростертыми объятиями".
Ранее 12 канал израильского телевидения сообщил, что Израиль и Украина ведут переговоры на высоком уровне о визите Зеленского в еврейское государство, и что поездка может состояться уже в начале этой недели. Позднее источник в кабмине Украины опроверг данную информацию. Times of Israel сообщала, что запланированный визит Владимира Зеленского в Израиль под вопросом из-за утечки информации на израильском ТВ.
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