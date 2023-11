https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907936094.html

Зеленский открыл "второй фронт", пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский "находится в состоянии войны" со своими генералами, пишет Asia Times. РИА Новости, 07.11.2023

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский "находится в состоянии войны" со своими генералами, пишет Asia Times."Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что "прорыва, скорее всего, не будет". Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами", — говорится в статье.Как считает автор материала Стивен Брайен, украинский президент не сможет получить на Западе новое оружие и очередные денежные транши, "рекламируя" патовую ситуацию на фронте. Неоднозначные заявления в верхушке власти только усугубляют ситуацию. По мнению эксперта, у Зеленского остается лишь два пути решения сложившихся проблем: свернуть с курса, которого он продолжает придерживаться, или же ожидать неизбежного.Ранее Financial Times подвергла сомнению заявление Зеленского о том, что ситуация на фронте не зашла в тупик. Автор статьи отметил, что Россия становится все сильнее, причем в следующем году она лишь увеличит своей отрыв от Украины, в частности, в плане вооружений. По мнению автора статьи, Киев, в свою очередь, остается зависим от поддержки Запада, где так и не смогли в достаточной мере увеличить военное производство.Более того, глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Зеленского: он может возглавить заговор генералов против президента с целью заключения мира с Россией, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy. По мнению эксперта, заговорщики могут заставить президента вступить в мирные переговоры с Россией или заменят его кем-то другим.

