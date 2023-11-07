Такого еще не видели. Выступление Зеленского привело турок в ярость
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о вине России в конфликте на Ближнем Востоке.
"Вы лучше скажите, как украинское оружие всплыло в этом конфликте?" — поинтересовался один из читателей.
"Вы лучше скажите, как украинское оружие всплыло в этом конфликте?" — поинтересовался один из читателей.
"Своего хозяина не может критиковать. Такой послушности еще не видели", — отметил другой пользователь.
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"Россия пытается урегулировать конфликт, а не подливать масла в огонь, как США", — поддержал эту точку зрения третий юзер.
"Он думает, что из-за этого США его спасут?" — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленскому нужно ознакомиться с основами геополитики", — заключили читатели.
Как ранее подчеркивал Владимир Путин, Соединенным Штатам нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие. Кроме того, по словам президента, Вашингтон не устраивает участие России в решении мировых и региональных проблем, США верят только в свою исключительность.
О ближневосточном кризисе Путин говорил и на форуме "Российская энергетическая неделя". Тогда он отметил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, отметил российский лидер.