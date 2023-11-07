https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907846012.html

В США забили тревогу из-за изменений в поведении Зеленского

В США забили тревогу из-за изменений в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023

В США забили тревогу из-за изменений в поведении Зеленского

За рубежом исчез образ "святого" Зеленского, и иностранные СМИ начинают выставлять украинского президента как умалишенного, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:28

2023-11-07T11:28

2023-11-07T11:28

в мире

украина

ближний восток

россия

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. За рубежом исчез образ "святого" Зеленского, и иностранные СМИ начинают выставлять украинского президента как умалишенного, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Образ Зеленского, который они (зарубежные СМИ – прим. ред.) описали, напоминает персонажа из фильма "Бункер" о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих", — сказал он, добавив, что именно такой образ показан в скандальной статье Times.Джонсон добавил, что украинский президент в последнее время оторван от реальности, продолжая настаивать на продолжении бесполезных боевых действий.По мнению эксперта, мир сейчас становится свидетелем медленной смерти Украины, а Зеленский окончательно потерял возможность повернуть ситуацию в свою сторону. Более того, Запад больше не заинтересован в Киеве ввиду разворачивающейся на Ближнем Востоке войны, добавил он.Ранее Time выпустил статью которой говорится, что убежденность президента в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит". Журналист The Time Саймон Шустер написал, что Зеленский чувствует себя преданным союзниками, которые оставили его без средств для победы в конфликте с Россией.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что мир начал уставать от конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал помогать как Украине, так и Израилю. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину.

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906979717.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906796283.html

украина

ближний восток

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в мире, украина, ближний восток, россия, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)