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В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 07.11.2023 (обновлено: 10:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907823775.html
В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России
В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России - РИА Новости, 07.11.2023
В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России
Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают утверждение президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что российская армия не смогла... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:48
2023-11-07T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают утверждение президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что российская армия не смогла поставить мат ВСУ. "Про какой мат он говорит? Просто слов нет после таких заявлений", — написал один из комментаторов. "Вот только Байден отказался от Зеленского и выбрал Израиль", — поддержал другой. "Зеленскому нужно прекращать конфликт, пока не поздно", — отметил третий. "Про Зеленского начинают забывать, вот он и пытается напомнить о себе", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский понимает, что проиграет, поэтому хочет втянуть США в прямой конфликт с Россией", — заключили читатели. Кроме того, в интервью NBC Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России для "быстрого продвижения вперед".ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907818779.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины

В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают утверждение президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что российская армия не смогла поставить мат ВСУ.

"Про какой мат он говорит? Просто слов нет после таких заявлений", — написал один из комментаторов.
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"Вот только Байден отказался от Зеленского и выбрал Израиль", — поддержал другой.
"Зеленскому нужно прекращать конфликт, пока не поздно", — отметил третий.
"Про Зеленского начинают забывать, вот он и пытается напомнить о себе", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский понимает, что проиграет, поэтому хочет втянуть США в прямой конфликт с Россией", — заключили читатели.
Кроме того, в интервью NBC Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России для "быстрого продвижения вперед".

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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