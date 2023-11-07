https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907823775.html

В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России

В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России - РИА Новости, 07.11.2023

В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России

Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают утверждение президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что российская армия не смогла... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:48

2023-11-07T09:48

2023-11-07T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают утверждение президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что российская армия не смогла поставить мат ВСУ. "Про какой мат он говорит? Просто слов нет после таких заявлений", — написал один из комментаторов. "Вот только Байден отказался от Зеленского и выбрал Израиль", — поддержал другой. "Зеленскому нужно прекращать конфликт, пока не поздно", — отметил третий. "Про Зеленского начинают забывать, вот он и пытается напомнить о себе", — поделился мнением еще один пользователь. "Зеленский понимает, что проиграет, поэтому хочет втянуть США в прямой конфликт с Россией", — заключили читатели. Кроме того, в интервью NBC Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России для "быстрого продвижения вперед".ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907818779.html

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины