В Китае "потеряли дар речи" после слов Зеленского о мате России
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают утверждение президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC о том, что российская армия не смогла поставить мат ВСУ.
"Про какой мат он говорит? Просто слов нет после таких заявлений", — написал один из комментаторов.
"Про какой мат он говорит? Просто слов нет после таких заявлений", — написал один из комментаторов.
"Вот только Байден отказался от Зеленского и выбрал Израиль", — поддержал другой.
"Зеленскому нужно прекращать конфликт, пока не поздно", — отметил третий.
"Про Зеленского начинают забывать, вот он и пытается напомнить о себе", — поделился мнением еще один пользователь.
"Зеленский понимает, что проиграет, поэтому хочет втянуть США в прямой конфликт с Россией", — заключили читатели.
Кроме того, в интервью NBC Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России для "быстрого продвижения вперед".
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.