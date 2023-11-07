Рейтинг@Mail.ru
Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907818779.html
Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал
Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал - РИА Новости, 07.11.2023
Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал
РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:14
2023-11-07T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запад меняет отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Telegraph. &quot;Взгляд Запада сместился (на Ближний Восток - Прим.ред), к разочарованию Зеленского, как раз в тот момент, когда контрнаступление ВСУ вот-вот завершится, поскольку осенние дожди затрудняют передвижение войск&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что несмотря на все обещания поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, усталость от конфликта среди стран НАТО всегда была риском, а республиканцы в Америке, которые вносят наибольший вклад в военные усилия Украины, скептически относятся к продолжающимся обязательствам. "Без стабильных поставок оружия Украина столкнется с опасным моментом следующей весной. ВСУ прямо сейчас необходимы более совершенные средства противовоздушной обороны", — пишут авторы. По их мнению, посреди хаоса на Ближнем Востоке Украину начинают забывать. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_141:0:870:547_1920x0_80_0_0_7445ea52e230a3abe854268411473106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал

The Telegraph: Запад меняет отношение к Зеленскому и Украине

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запад меняет отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Telegraph.
«

"Взгляд Запада сместился (на Ближний Восток - Прим.ред), к разочарованию Зеленского, как раз в тот момент, когда контрнаступление ВСУ вот-вот завершится, поскольку осенние дожди затрудняют передвижение войск", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что несмотря на все обещания поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, усталость от конфликта среди стран НАТО всегда была риском, а республиканцы в Америке, которые вносят наибольший вклад в военные усилия Украины, скептически относятся к продолжающимся обязательствам.

"Без стабильных поставок оружия Украина столкнется с опасным моментом следующей весной. ВСУ прямо сейчас необходимы более совершенные средства противовоздушной обороны", — пишут авторы.

По их мнению, посреди хаоса на Ближнем Востоке Украину начинают забывать.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала