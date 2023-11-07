https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907818779.html

Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал

Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал - РИА Новости, 07.11.2023

Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал

РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:14

2023-11-07T09:14

2023-11-07T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запад меняет отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Telegraph. "Взгляд Запада сместился (на Ближний Восток - Прим.ред), к разочарованию Зеленского, как раз в тот момент, когда контрнаступление ВСУ вот-вот завершится, поскольку осенние дожди затрудняют передвижение войск", — говорится в публикации.В статье отмечается, что несмотря на все обещания поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, усталость от конфликта среди стран НАТО всегда была риском, а республиканцы в Америке, которые вносят наибольший вклад в военные усилия Украины, скептически относятся к продолжающимся обязательствам. "Без стабильных поставок оружия Украина столкнется с опасным моментом следующей весной. ВСУ прямо сейчас необходимы более совершенные средства противовоздушной обороны", — пишут авторы. По их мнению, посреди хаоса на Ближнем Востоке Украину начинают забывать. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины