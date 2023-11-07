Прямо сейчас. Зеленский получил пугающий сигнал
The Telegraph: Запад меняет отношение к Зеленскому и Украине
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запад меняет отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Telegraph.
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"Взгляд Запада сместился (на Ближний Восток - Прим.ред), к разочарованию Зеленского, как раз в тот момент, когда контрнаступление ВСУ вот-вот завершится, поскольку осенние дожди затрудняют передвижение войск", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что несмотря на все обещания поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, усталость от конфликта среди стран НАТО всегда была риском, а республиканцы в Америке, которые вносят наибольший вклад в военные усилия Украины, скептически относятся к продолжающимся обязательствам.
"Без стабильных поставок оружия Украина столкнется с опасным моментом следующей весной. ВСУ прямо сейчас необходимы более совершенные средства противовоздушной обороны", — пишут авторы.
По их мнению, посреди хаоса на Ближнем Востоке Украину начинают забывать.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
"Без стабильных поставок оружия Украина столкнется с опасным моментом следующей весной. ВСУ прямо сейчас необходимы более совершенные средства противовоздушной обороны", — пишут авторы.
По их мнению, посреди хаоса на Ближнем Востоке Украину начинают забывать.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.