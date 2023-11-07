https://ria.ru/20231107/zaporozhe-1907996577.html

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 07.11.2023

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:52

2023-11-07T18:52

2023-11-07T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье, временно оккупированном украинским нацистами, прозвучала серия взрывов. Более подробная информация уточняется", - сказал Рогов РИА Новости. Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости пока не располагает. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231107/krivoyrog-1907888906.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, запорожье, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр