https://ria.ru/20231107/zaporozhe-1907996577.html
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 07.11.2023
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:52
2023-11-07T18:52
2023-11-07T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье, временно оккупированном украинским нацистами, прозвучала серия взрывов. Более подробная информация уточняется", - сказал Рогов РИА Новости. Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости пока не располагает. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231107/krivoyrog-1907888906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Рогов: в Запорожье, временно подконтрольном Украине, прогремела серия взрывов