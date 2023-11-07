https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907974208.html

Депутат удалил пост об увольнении Залужного после критики офиса Зеленского

Депутат удалил пост об увольнении Залужного после критики офиса Зеленского - РИА Новости, 07.11.2023

Депутат удалил пост об увольнении Залужного после критики офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что министр обороны Украины Умеров внес предложение об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:35

2023-11-07T17:35

2023-11-07T18:34

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владимир зеленский

еврокомиссия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что министр обороны Украины Умеров внес предложение об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но затем сам же опроверг свои слова."Только что получил информацию из надежного источника о том, что министр обороны внес представление на ставку Верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", — сначала написал парламентарий на странице в Facebook*.При этом позднее он удалил свою публикацию."Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так", — сказал Арьев.По данным издания "Страна.ua", советник офиса президента Украины Сергей Лещенко также опроверг эту информацию и назвал произошедшее примером информационной войны, которую "ведет партия Петра Порошенко против собственного государства".На минувшей неделе в статье для журнала The Economist Залужный выступил с публичной критикой в адрес Владимира Зеленского. По его словам, ВСУ зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения украинских войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.После этого Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным изданиям о положении дел на фронте.Кроме того, еще в прошлом году украинские СМИ писали, что глава киевского режима хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. При этом, согласно конституции страны, их нельзя проводить во время военного положения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231107/kiev-1907872585.html

https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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украина, в мире, киев, валерий залужный, владимир арьев, владимир зеленский, еврокомиссия, вооруженные силы украины, россия, верховная рада украины